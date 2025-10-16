聽新聞
新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工
輝達總部選定北士科T17、18，然而用地爭議尚未解決。新光人壽今日將舉行「開工動土典禮」，北市建管處今表示，若是實質開工如施作連續壁導溝、開挖地下室等，將會依建築法開罰最高9000元，並勒令補辦手續，必要時勒令停工。
台北市建管處專委鄭大川表示，針對T17、T18部分，新壽已於2023年取得建照，2024年申報開工，須經放樣勘驗等程序，才可實質動工。另外，今年6月掛號申請雜項執照並於10月9日取得，須於6個月內申報開工，目前尚未來申報初期的連續壁開工。
鄭大川解釋「實質開工」的定義，例如基礎或地下室的開挖、連續壁導溝或連續壁的施作，依建築法須向建管處申報開工、放樣勘驗後才能施作工程，「如果只是申報開工後，做圍籬或整地不算是實質開工。」目前已派人到場了解，現場並無施工情形。
他強調，若是實質開工，建管處將依違反建築法第56條規定勘驗部分必須按時申報，依第87條規定可處最高9000元罰鍰，並勒令補辦手續，必要時得勒令停工。
FB留言