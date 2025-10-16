快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，不過也傳出新壽將動工。記者蘇健忠／攝影
輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，不過也傳出新壽將動工。記者蘇健忠／攝影

輝達總部選定北士科T17、18，然而用地爭議尚未解決。新光人壽今日將舉行「開工動土典禮」，北市建管處今表示，若是實質開工如施作連續壁導溝、開挖地下室等，將會依建築法開罰最高9000元，並勒令補辦手續，必要時勒令停工。

台北市建管處專委鄭大川表示，針對T17、T18部分，新壽已於2023年取得建照，2024年申報開工，須經放樣勘驗等程序，才可實質動工。另外，今年6月掛號申請雜項執照並於10月9日取得，須於6個月內申報開工，目前尚未來申報初期的連續壁開工。

鄭大川解釋「實質開工」的定義，例如基礎或地下室的開挖、連續壁導溝或連續壁的施作，依建築法須向建管處申報開工、放樣勘驗後才能施作工程，「如果只是申報開工後，做圍籬或整地不算是實質開工。」目前已派人到場了解，現場並無施工情形。

他強調，若是實質開工，建管處將依違反建築法第56條規定勘驗部分必須按時申報，依第87條規定可處最高9000元罰鍰，並勒令補辦手續，必要時得勒令停工。

輝達 北士科 新壽

延伸閱讀

指T17、18疑假動工 凌濤：輝達若離開 新壽就是全民公敵

回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

新壽T17、18動工 他曝小時聽過的鄉野傳說：終於見識了

北士科T17、T18新一波攻防戰 開打

相關新聞

T17、18被指假動工 郝龍斌：新壽必敗 擋輝達者粉身碎骨

輝達選定北士科T17、T18用地進駐，不過T17、T18牽涉新壽、台北市政府的產權糾紛，新壽以動工表達開發決心。台北市前...

新壽今急辦動工典禮 議員嘆輝達「算不出台灣複雜政經」

北市府與新壽T17、18合意解約金未有共識，導致輝達進駐卡關，新壽今更舉行「動工典禮」試圖給市府製造壓力。藍議員感嘆輝達...

新壽急辦動土典禮 綠營轟：企業形象不斷敗壞、淪落

輝達選定進駐北士科T17、T18，但牽扯新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛，新壽今更以動土典禮表達態度。民進黨士林、北...

持續溝通台灣總部用地 蔣萬安：輝達明確希望新壽與北市府合意解約

新光人壽北士科T17、18用地16日舉行開工動土儀式。台北市長蔣萬安表示，台北市政府的立場一直非常堅定且一致，希望輝達（...

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

輝達總部選定北士科T17、18，然而用地爭議尚未解決。新光人壽今日將舉行「開工動土典禮」，北市建管處今表示，若是實質開工...

指T17、18疑假動工 凌濤：輝達若離開 新壽就是全民公敵

輝達（NVIDIA）有意運用新光人壽在北士科T17、T18落腳，但受到新壽與北市府產權糾紛影響，近半年來未能動工，傳新壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。