指T17、18疑假動工 凌濤：輝達若離開 新壽就是全民公敵

輝達（NVIDIA）有意運用新光人壽在北士科T17、T18落腳，但受到新壽與北市府產權糾紛影響，近半年來未能動工，傳新壽將在原地舉辦動工儀式，表態開發意願。國政基金會副執行長凌濤表示，新壽若涉假開工，輝達因此離開，就是台灣全民公敵。

凌濤說，輝達希望落腳台北，台北市政府全力推動，甚至已喊出新壽可以開自己的價碼，輝達也願意埋單，若能成真是台灣產業發展的未來展望。

凌濤表示，孰不知，新壽為了拉抬談判籌碼，竟然出怪招，把產業大戲當兒戲，土地開發延宕已久，扮起家家酒，涉綵排疑似假動工，根本刷新台灣人民三觀；不僅是與全台北市民作對，更可能成為全民公敵，極為自私，也非吳東亮董事長先前所提「定調協商」，恐怕已傷及新壽在國人的品牌形象，國人對新壽憤怒值正大幅提高。

凌濤強調，他支持台北市政府對該案，有更強硬的攻防，如果財團執意標了土地遲無開發，又想在輝達總部設立一案得利，那全台灣人民都會起身抵制。

凌濤指，正當台北努力為輝達落腳一事找解方，民進黨台北市立委吳思瑤及台北市議員等急著把產業當作2026的前哨戰，做政治髒水攻防，心中沒有真正為台北市民考慮，身為民進黨政策會執行長，一點有價值的建議都沒有，秀下限中的下限。民進黨追打台北市長蔣萬安，減損市民的談判力道，顯然，民進黨心中只有財團，站在財團利益，而財團心中只有自己。

凌濤總結，支持蔣萬安市長對戰最醜惡的一樁政治與商業的爛戲，全台灣人團結留下輝達，全民都是靠山。「我們也呼籲賴清德政府，不要再分藍綠，為了台灣利益，一起把輝達留下。」