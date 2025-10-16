新光人壽動土前大門緊閉 魏寶生、林維俊已抵現場

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽北士科11時舉行動土典禮。新光人壽董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊抵達現場。記者藍鈞達／攝影
新光人壽北士科11時舉行動土典禮。新光人壽董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊抵達現場。記者藍鈞達／攝影

新光人壽位於北投士林科技園區T17、T18的動土典禮今日上午登場，現場戒備森嚴、氣氛謹慎。上午10時50分左右，新光人壽董事長魏寶生及母公司台新新光金控總經理林維俊先後抵達現場，隨後工作人員隨即關上大門，僅限受邀人員進入，媒體與外部人員皆不得入場。

據了解，今日活動為新光人壽內部儀式，除公司高層外，營造廠與設計單位人員也一同出席。現場氣氛莊重但低調，周邊並有保全人員維持秩序。

今天的動土典禮屬於啟動性質，象徵開發案正式啟程。後續仍需完成施工細部規劃與相關行政程序，工程預計將在核准後再行展開。稍後董事長魏寶生及總經理林維俊預計將簡短說明活動過程與後續規劃，並回應外界關注的北市府地上權爭議。

