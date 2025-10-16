新壽今急辦動工典禮 議員嘆輝達「算不出台灣複雜政經」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新光人壽訂於今天上午舉行北士科T17、T18的「北士科地上權案開工動土典禮」，據了解，新壽十月九日取得北市府核發的雜項執照，今天的典禮是內部活動，未邀請外賓。記者蘇健忠／攝影
北市府與新壽T17、18合意解約金未有共識，導致輝達進駐卡關，新壽今更舉行「動工典禮」試圖給市府製造壓力。藍議員感嘆輝達，能研發最強算力晶片，卻算不出在台灣複雜政經，呼籲市長蔣萬安準備好備案，將籌碼準備好，也不要懼怕新壽獅子大開口，做好戰鬥準備。

曾獻瑩指出，輝達海外總部以台北作為首選，自然是考慮台灣半導體產業鏈及台北生活及交通機能，看上新壽已標上T17、T18地上權土地，雖然貴了點但仍願意買單，新壽也想直接跟輝達直接交易，單純直接，新壽想開高價，輝達也買得起，根據新壽向北市府開口的107億分手費，可以推測新壽跟輝達要的金額應該不低。

曾獻瑩說，然後根據北市府與新壽簽訂地上權合約，T17、T18不能直接素地轉讓，必須建物蓋好後取得使照才能轉讓，但輝達想自己蓋總部，不願意冒「蓋總部工程交在別人手中」的風險，唯一途徑是新壽找北市府「合意解約」再將地轉給輝達，但新壽想要的百億分手費，在台灣特有的圖利廠商罪陰影下，沒有一個政治人物敢答應，又碰上把關預算的台北市議會，恐怕難上加難。

曾獻瑩說，目前市府主張補償費約5至8億元，跟新壽要的簡直是天差地別，而市府手中還有兩張王牌可主張解約，一是因新光金合併新光人壽，新壽是否能將地上權轉移給存續公司，依據契約約定，市府擁有同意權，若不同意，可終止契約。另一是新壽在2022年取得土地遲未開發，閒置荒廢土地，履約進度與合約精神不符，這也是新壽近日急著有「動工典禮」的原因。

曾獻瑩表示，雖市府握有兩張王牌，但新壽可能會訴諸法律，恐導致輝達進駐被漫長的司法耽誤，仍希望新壽能夠合意解約，「輝達一定沒想到，單純的投資案竟搞得這麼複雜」，能設計出最強算力晶片，卻算不出在台灣複雜政經情境下，何時才能租地開工蓋樓。

曾獻瑩說，新壽拿了土地三年多卻未見開發，對台北市民已是虧欠，不開發就應轉給別人來開發，現在又獅子大開口要百億分手費耽誤輝達，市府守法沒有錯，但是可以再更強硬一些，先預備好新壽不願降價合意解約的情況，喊出解約沒在怕，同時也想好可能的備案留住輝達，籌碼拉高，戰鬥姿態作足，才能解此僵局。

