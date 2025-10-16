新壽、北市府合意解約「分手費」多少才合理？市議會3黨團表態

輝達預定在北士科T17、T18設總部卡關，北市府發文給持有地上權的新光人壽要求合意解約，但解約補償的「分手費」尚未談妥。台北市議會藍綠白3黨團也已表態，國民黨團議員認為市府可提供8億元解約補償「分手費」，其他2黨團希望雙方坐下來談。

國民黨議會黨團書記長李明賢表示，有關「分手費」，市府昨天有向黨團說明，目前金額包括新壽之前繳出的權利金29億，加上租金的部分總共33億，依照金管會相關的利潤計算，最多是5至8億而已，所以看新壽提出來的金額是多少，過去媒體報導100多億，是把未來50年的獲利計算進去，但很多黨團成員認為這不合理，合理利潤最多是5至8億。

民進黨北市議會黨團總召陳慈慧表示，針對市府若與新壽合意解約，合理利潤為何？民進黨團沒有義務替市府明定金額多少，應該是市府與新壽討論完，定出一定的比例、合理的利潤，再來向議會報告和說明。

民眾黨北市議會黨團總召張志豪指出，相互放話都不好，民眾黨建議市府、輝達、新壽三方應坐下來談，放話沒意義，新壽和輝達也都是大公司，都有法律可遵循，台北市應該設法協助，取得三贏，讓輝達順利留在台北市，沒有談就放話金額，不切實際。