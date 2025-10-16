快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽、北市府合意解約「分手費」多少才合理？市議會3黨團表態

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府發文給持有T17、18地上權的新壽，要求合意解約。圖為北士科T17、18土地。 圖／聯合報系資料照片
北市府發文給持有T17、18地上權的新壽，要求合意解約。圖為北士科T17、18土地。 圖／聯合報系資料照片

輝達預定在北士科T17、T18設總部卡關，北市府發文給持有地上權的新光人壽要求合意解約，但解約補償的「分手費」尚未談妥。台北市議會藍綠白3黨團也已表態，國民黨團議員認為市府可提供8億元解約補償「分手費」，其他2黨團希望雙方坐下來談。

國民黨議會黨團書記長李明賢表示，有關「分手費」，市府昨天有向黨團說明，目前金額包括新壽之前繳出的權利金29億，加上租金的部分總共33億，依照金管會相關的利潤計算，最多是5至8億而已，所以看新壽提出來的金額是多少，過去媒體報導100多億，是把未來50年的獲利計算進去，但很多黨團成員認為這不合理，合理利潤最多是5至8億。

民進黨北市議會黨團總召陳慈慧表示，針對市府若與新壽合意解約，合理利潤為何？民進黨團沒有義務替市府明定金額多少，應該是市府與新壽討論完，定出一定的比例、合理的利潤，再來向議會報告和說明。

民眾黨北市議會黨團總召張志豪指出，相互放話都不好，民眾黨建議市府、輝達、新壽三方應坐下來談，放話沒意義，新壽和輝達也都是大公司，都有法律可遵循，台北市應該設法協助，取得三贏，讓輝達順利留在台北市，沒有談就放話金額，不切實際。

輝達 北士科 新壽 北市府

延伸閱讀

北士科T17、T18新一波攻防戰 開打

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

輝達T1718李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

相關新聞

林維俊：新壽動土「合法、合規、合契約」並非挑釁 與市府是夥伴關係

輝達入駐北士科案，今日台新新光金控總經理林維俊表示，新光人壽動土儀式完全「合法、合規、合契約」，依照民俗挑選良辰吉時進行...

T17、18被指假動工 郝龍斌：新壽必敗 擋輝達者粉身碎骨

輝達選定北士科T17、T18用地進駐，不過T17、T18牽涉新壽、台北市政府的產權糾紛，新壽以動工表達開發決心。台北市前...

新壽今急辦動工典禮 議員嘆輝達「算不出台灣複雜政經」

北市府與新壽T17、18合意解約金未有共識，導致輝達進駐卡關，新壽今更舉行「動工典禮」試圖給市府製造壓力。藍議員感嘆輝達...

新壽急辦動土典禮 綠營轟：企業形象不斷敗壞、淪落

輝達選定進駐北士科T17、T18，但牽扯新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛，新壽今更以動土典禮表達態度。民進黨士林、北...

持續溝通台灣總部用地 蔣萬安：輝達明確希望新壽與北市府合意解約

新光人壽北士科T17、18用地16日舉行開工動土儀式。台北市長蔣萬安表示，台北市政府的立場一直非常堅定且一致，希望輝達（...

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

輝達總部選定北士科T17、18，然而用地爭議尚未解決。新光人壽今日將舉行「開工動土典禮」，北市建管處今表示，若是實質開工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。