回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽北士科T17、18土地，今天早上11點動土典禮。現場人員早上8點已經就位。記者藍鈞達／攝影
新光人壽位於北投士林科技園區T17、T18兩塊用地今天上午11時舉行動土典禮，現場氣氛低調。據了解，早上8時左右，新光人壽工作人員及協力團隊已陸續抵達現場綵排、布置儀式區及安全動線，準備為長期延宕的開發案揭開序幕。

典禮預定上午11時正式開始，出席者包括新光人壽董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊，以及建築承包商、設計單位代表等。不過，因整體情勢仍受矚目，主辦單位決定不開放媒體採訪，全程採內部進行，現場亦加強出入口管制。

新光人壽表示，此次動土儀式是依據10月9日剛取得的雜項執照依法推進，後續待施工計劃送審通過後，即可正式動工。

不過，消息人士說，公司與母公司台新新光金控仍以「爭議協調委員會」為首要方向，盼依契約機制與台北市政府溝通協調，讓爭議早日落幕。

輝達 北士科

