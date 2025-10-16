北士科T17、T18新一波攻防戰 開打
輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，因台北市政府、新光人壽各有堅持，遲遲無法定案，如今新壽在拿到雜項執照後，火速動工，看似要走自己的路，實則是新壽與北市府的另一波攻防，也凸顯兩方未建立信任基礎，彼此仍存在矛盾。
雙方的第一波攻防，來自台北市長蔣萬安、副市長李四川近期不斷提到新壽T17及T18三年來遲遲未動工，有終止地上權契約的打算，這讓新壽大為跳腳。
主要原因是一、土地開發進度延宕問題，是因為新壽在今年初與輝達接觸後，一直與北市府展開三方溝通，希望順利移轉北士科地上權，期間不動工，就是為了成「輝達」之美，二是T17及T18的雜項執照一直卡在北市府手中，讓新壽根本無法動工。
最後則是在新壽與輝達合作備忘錄（MOU）過期後，北市府火速在10月9日發出雜項執照，都讓雙方信任基礎薄弱。
