快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

北士科T17、T18新一波攻防戰 開打

經濟日報／ 記者 陳佩嘉

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，因台北市政府、新光人壽各有堅持，遲遲無法定案，如今新壽在拿到雜項執照後，火速動工，看似要走自己的路，實則是新壽與北市府的另一波攻防，也凸顯兩方未建立信任基礎，彼此仍存在矛盾。

雙方的第一波攻防，來自台北市長蔣萬安、副市長李四川近期不斷提到新壽T17及T18三年來遲遲未動工，有終止地上權契約的打算，這讓新壽大為跳腳。

主要原因是一、土地開發進度延宕問題，是因為新壽在今年初與輝達接觸後，一直與北市府展開三方溝通，希望順利移轉北士科地上權，期間不動工，就是為了成「輝達」之美，二是T17及T18的雜項執照一直卡在北市府手中，讓新壽根本無法動工。

最後則是在新壽與輝達合作備忘錄（MOU）過期後，北市府火速在10月9日發出雜項執照，都讓雙方信任基礎薄弱。

輝達 北士科

延伸閱讀

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

輝達T1718李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

相關新聞

新壽T17、18動工 他曝小時聽過的鄉野傳說：終於見識了

新壽15日證實，北士科T17、T18地上權開發案將於16日舉辦動土典禮。北市議員徐弘庭15日在臉書說，「小時候聽過，但...

新壽T17、18今辦動土儀式 不放棄與北市府協商、與輝達合作

輝達台灣總部用地尚未定案，新光人壽今（16）日將舉行北投士林科技園區T17、T18「動土儀式」。據了解，台新新光金和新壽...

北士科T17、T18新一波攻防戰 開打

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，因台北市政府、新光人壽各有堅持，遲遲無法定案，如今新壽在拿到雜項執照後，火速動工，...

T17、T18動土 新壽未邀北市府

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18基地案卡關，「地主」北市府和標得地上權的新光人壽近日針鋒相對，面對北市議員質疑新壽養...

新壽動工..財經網紅笑瘋：什麼瞎招 徒增北市開鍘底氣

新壽今證實T17、T18將於明天(16日)舉辦動土典禮。財經網紅胡采蘋在臉書粉專Emmy追劇時間說，「我真的要笑瘋，這都...

新壽宣布北士科16日動土 財經專家快笑瘋：這是什麼瞎招

財經專家胡采蘋15日晚間在社群發文指出，新光人壽宣布北投士林科技園區T17、T18地上權開發案將於16日舉辦動土典禮，對此她直言「真的要笑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。