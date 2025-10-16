快訊

新壽T17、18今辦動土儀式 不放棄與北市府協商、與輝達合作

經濟日報／ 記者戴玉翔陳佩嘉邱琮皓／台北報導
新光人壽今日將舉行北士科T17、T18「動土儀式」，昨日已搭好棚架。記者蘇健忠／攝影
新光人壽今日將舉行北士科T17、T18「動土儀式」，昨日已搭好棚架。記者蘇健忠／攝影

輝達台灣總部用地尚未定案，新光人壽今（16）日將舉行北投士林科技園區T17、T18「動土儀式」。據了解，台新新光金（2887）和新壽仍希望召開爭議協調委員會，但新壽已取得雜項執照，先動土也可避免空窗期，兩者不衝突。

據了解，今日出席高階主管包括台新新光金控總經理林維俊、台新新光金副董暨新壽董事長魏寶生、新光人壽副董洪士琪等。

北市建管處官員表示，新壽確實已取得雜項執照，主要項目為施作連續壁為主，但目前尚未收到開工申請、也未申報勘驗，官員強調，承造人應依規定申報勘驗後才能施工，若未依規定申報勘驗就先行施作，將依法裁罰並勒令停工。

針對北市府函文請新壽合意解約，知情人士表示，新壽內部仍在草擬回覆內容，仍希望依約啟動爭議協調委員會機制，並化解僵局。

新壽去年9月13日向北市府申請變更設計，最後在今年6月5日經都審委員會修正後通過，而新壽也於10月9日取得雜項執照。

知情人士指出，新壽目前是採「雙案並行」，一面不放棄與北市府協商、與輝達合作，一面待施工計劃送審通過即可動工，進行連續壁等初期工程，因過去外界批評新壽遲未動工，那是因為尚未拿到執照，若開工將構成違法，假設最後談判仍破局，還是會按原先預定開發計畫走，因此兩者並不衝突。

