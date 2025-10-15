T17、T18今動土 新壽未邀北市府

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18基地案卡關，「地主」北市府和標得地上權的新光人壽近日針鋒相對，面對北市議員質疑新壽養地謀取暴利，新壽訂於今天上午在Ｔ17、Ｔ18舉行動土典禮。新壽表示，這是內部活動，未邀請北市府等外賓，僅有營造廠與設計單位參與。

據了解，今天的動土典禮台新新光金控董事長吳東亮不會出席，但將派代表參與，一般預料總經理林維俊將會到場；至於新壽董事長魏寶生可望出席。

針對這場動土典禮，北市府回應，依規定動工須報主管機關，截至昨晚，市府建管處未收到新壽的開工申報，市府也不清楚是否為假開工。新壽表示，今天只是宣示性典禮，並非正式動工，因為依照法規，取得雜項執照後，還需要提交施工計畫送審，包括施工進度、施工方法及程序，安全衛生等計畫。一般審核時間至少要三個月之後才能正式動工。

據指出，選在此時開工，主因是十月九日才取得北市府核發的雜項執照，依法可進行連續壁等初期工程。過去因程序尚未完備，導致外界批評該地「荒煙蔓草」、「占著茅坑不拉屎」，內部因此決定，無論輝達是否最終進駐，自己該完成的開發工作仍應按部就班推進，展現履約誠意。

不過，今天的動土典禮也被解讀為新壽對北市府強硬態度的「回擊」。對此，內部人士表示，動工並非宣戰，而是依法施工；因為先動土是「進可攻、退可守」的策略，一方面展現依法履約的誠意，另一方面，若未來與北市府達成合意解約，也不影響權益。

而台北市長蔣萬安昨赴北市議會國民黨團報告新會期重大法、議案爭取支持，對於新壽與北市府「合意解約」的條件，黨團認為新壽合理利潤最多五億至八億元，若獅子大開口，未來預算送到議會審議，不會輕易同意。

至於「分手費」該付多少，市府也有說明。黨團書記長李明賢轉述，目前金額包括新壽已繳的權利金廿九億元，加上租金共卅三億元，依照金管會相關利潤計算，黨團認為最多五億至八億元，黨團會看新壽提出來的金額是多少。過去媒體報導一百多億元，是把未來五十年的獲利算進去，但很多黨團成員認為不合理。