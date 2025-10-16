快訊

新壽T17、18動工 他曝小時聽過的鄉野傳說：終於見識了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新壽今證實，北士科T17、T18地上權開發案將於明天(16日)舉辦動土典禮。記者蘇健忠／攝影
新壽15日證實，北士科T17、T18地上權開發案將於16日舉辦動土典禮。北市議員徐弘庭15日在臉書說，「小時候聽過，但從沒見識過的鄉野傳說，今天終於見識到了！」

徐弘庭說，「這是什麼低級的動作…..，鄉野傳說中，政府要徵收土地的時候，地主會偷偷跑去種樹搞些有的沒有的，然後來凹補償金，沒想到都2025年了，還可以看到這種鬼事？」

徐說，昨天他在節目上說，「你連蓋都沒蓋，還敢談預期收益，結果今天就說要蓋，那乾脆說前幾年是在養草好了。」徐也呼籲新壽，若有成人之美，就好好談，還可以解決自己的問題，明明沒什麼牌還要惡搞，最後不過就是一個「貪」字而已。

輝達 北士科

