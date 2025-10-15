聽新聞
新壽宣布北士科16日動土 財經專家快笑瘋：這是什麼瞎招

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，不過，新光人壽宣布北投士林科技園區T17、T18地上權開發案將於明（16）日舉辦動土典禮。記者蘇健忠／攝影
輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，不過，新光人壽宣布北投士林科技園區T17、T18地上權開發案將於明（16）日舉辦動土典禮。記者蘇健忠／攝影

財經專家胡采蘋15日晚間在社群發文指出，新光人壽宣布北投士林科技園區T17、T18地上權開發案將於明（16）日舉辦動土典禮，對此她直言「真的要笑瘋，這都是什麼瞎招」，痛批新壽養地四年連地基都沒挖，如今仍開口要價140億元，「這不是告訴全世界你從頭到尾沒動過這塊地就要賺一百億嗎？」

胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」指出，新壽過去在媒體放話抨擊台北市政府，甚至以「輝達（NVIDIA）要去印度」為由施壓，希望北市府讓步，但手法「已經有點下流」。她質疑，近期網路上一連串挺新壽、攻擊市府與中央的言論，恐怕並非自發行動，「現在越來越懷疑到底是不是你們找的耶」。

她也提到，新壽日前否認向北市府要求140億元補償，但實際上「開107億還要退款已繳的32.8億，加起來就是140億」，痛批「從頭到尾沒有一個招是正常的」。胡更直言，新壽此舉只會增加北市府開鍘的底氣，若未來市府採取強硬措施，「只剩友好的名嘴網紅幫你講話，然後全民皆曰可殺」。

最後，胡采蘋語重心長表示，「我的天老爺，新壽裡面現在還有沒有正常人，能做個有水準的決定嗎？」間接暗示公司內部應停止這類操作手法，正視外界對開發案進度與財務爭議的質疑。

