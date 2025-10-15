新壽明北士科動土 北市府指未申報：若施作開罰並勒令停工

輝達（NVIDIA）北士科總部用地尚未定案，新光人壽16日將舉行北士科T17、T18的「動土儀式」。台北市政府建管官員證實，新壽確實已取得雜項執照，主要項目為施作連續壁為主，目前尚未收到開工申請、也未申報勘驗，但官員也強調，承造人應依規定申報勘驗後始得施工，倘未依規定申報勘驗先行施作，將依法裁罰並勒令停工。

新壽T17、T18設定地上權新建工程在2023年3月22日、4月7日核定，因大幅變更建物規劃設計，依規定需提都審討論，去年11月22日召開都審幹事會，今年6月5日在都審會上審議，決議修正後通過，新壽在7月31日完成核備，並於10月9日取得雜項執照。

北市府官員證實，新壽取得雜項執照，主要工程為連續壁等初期工程。依《建築法》第54條規定，取得雜項執照後應於開工前，會同承造人及監造人將開工日期，連同姓名或名稱、住址、證書字號及承造人施工計畫書，申請該管主管建築機關備查。官員透露，「目前未收到計畫書」。

依照「臺北市政府工務局處理違反建築法事件統一裁罰基準」，開工前未將施工計畫書申請主管機關備查，原依照建築法規定，處以起造人或承造人或監造人9,000元以下罰鍰並勒令補辦手續，必要時並得勒令停工，但依照裁罰基準，處9,000元罰鍰，並勒令限期一個月內補辦手續；逾期不補辦者，勒令停工。

由於連續壁工程為「台北市建築工程施工中必須勘驗部份作業要點」中必須勘驗項目，若新壽有實際進行結構物或開始進行基礎工程，就會違反第56條申報勘驗後始得施工的規定。官員強調，承造人應按《建築法》第56條規定申報勘驗後始得施工，倘未依規定申報勘驗先行施作，將依《建築法》第87條裁罰並勒令停工。