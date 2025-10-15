快訊

新壽玩哪招？北士科T17、T18明動工 北市府人士指出一點疑惑了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，不過傳出新壽若解約金談不攏，不排除直接動工蓋廠，今也傳出新壽明天將動工。記者蘇健忠／攝影
輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，不過傳出新壽若解約金談不攏，不排除直接動工蓋廠，今也傳出新壽明天將動工。記者蘇健忠／攝影

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，不過傳出新壽若解約金談不攏，不排除直接動工蓋廠，今也傳出新壽明天將動工。市府內部人士表示，不知道為何新壽要動工，不僅沒有來申報，明天若動工，也是原新壽的建築，並非輝達的設計規畫。

對於動工原因，因新壽10月9日取得雜項執照後，依法得以進行連續壁等初期工程，決定先行施工，避免外界批評「荒地閒置」。不過市府內部人士也疑惑，市府與新壽正在談合意解約，明天的開工，動工的是新壽變更執照設計的連續壁，並與輝達未來總部的連續壁，是完全不同的兩個設計，明天只是辦一個典禮？並非實質開工？還是人稱的「假開工」？

根據市府建管處資料，新壽2021年標得T17、18之後，至今兩塊地仍是素地，甚至荒煙蔓草，原新壽設計是兩棟建物，T17、18各一棟，但因很久都沒開工，後又向建管處變更成五棟，但變更設計還沒有完成，新壽近期來辦雜項執照，明天的動工，是針對變更設計的雜項施工。

北市建管處表示，依照建築法第56條規定，申報勘驗才能進行施工，如果未申報就先行施工，依照第87條可處起造人、監造人、承造人9千以下罰款，可補辦手續，但必要時可勒令停工。

