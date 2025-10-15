快訊

新壽證實北士科T17、T18明動土典禮 親揭敏感時間出招原因

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新壽將於明日上午在北士科T17、T18兩塊地舉行動土典禮。台新新光金控董事長吳東亮不會親自出席，但將派代表參與。記者蘇健忠／攝影
新壽將於明日上午在北士科T17、T18兩塊地舉行動土典禮。台新新光金控董事長吳東亮不會親自出席，但將派代表參與。記者蘇健忠／攝影

新光人壽將於明日上午在北士科T17、T18兩塊地舉行動土典禮。新光人壽表示，這是一場內部活動，未邀請外賓，僅有營造廠與設計單位參與。台新新光金控董事長吳東亮不會親自出席，但將派代表參與，一般預料總經理林維俊將會到場。

新壽指出，選在此時開工，主因是十月九日才正式取得北市府核發的雜項執照，依法可進行連續壁等初期工程。過去因程序尚未完備，導致外界批評該地「荒煙蔓草」、「佔著茅坑不拉屎」，內部因此決定，無論輝達（NVIDIA）是否最終進駐，自己該完成的開發工作仍應按部就班推進，展現履約誠意。

不過，近來市府頻頻釋放訊息，副市長李四川甚至在媒體上重申「不會同意地上權移轉」的立場，讓新壽面臨更大壓力，外界認為新壽此時動土，有宣戰的味道，但內部人士表示，僅是因為近期剛好取得執照，純粹是依法施工。

至於雙方爭議，新壽內部仍以「爭議協調委員會」為主要方向，盼依合約中明定機制，讓雙方各派代表及第三方專家釐清地上權爭議，甚至可以讓輝達列席參與。知情人士表示，仍在草擬回覆市政府公文內容，內容主要聚焦兩點，除了爭取召開委員會外，也會強調，只要在委員會中做出的決議，新壽都能接受。

