虛晃一招？新壽北士科T17、T18傳明動工 北市稱未申報

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，近期新壽不斷有人放話，稱台新新光金備2套劇本不惜開戰？甚至傳新壽價錢若談不攏不排除直接「動土」蓋廠，今更傳出明上午8時新壽就要動工。不過北市府回應，報導所稱的開工，目前市府建管處未收到新壽的開工申報，市府也不清楚是否為假開工。

由於「新新併」先前新壽曾向北市府發文希望變更T17、18地上權的主體變更，北市府當時就基於新壽自2021年標得地上權案之後，至今三年多未開工，北市府回函新壽不予同意。

不過今天傳出新壽明天將動工，依照規定，動工必須報主管機關，但北市府表示，目前市府建管處未收到新壽的開工申報。