新壽採雙案並行 北士科 T17、T18傳明日舉行動土儀式

輝達（NVIDIA）北士科總部案尚未定案，如今傳出新光人壽16日將舉行北士科T17、T18的「動土儀式」，但未獲新壽證實。據了解，台新新光金（2887）和新壽仍是希望召開爭議協調委員會，但由於新壽在10月9日已取得雜項執照，先動土也可避免空窗期，兩者並不衝突。

新壽於13日晚間接獲台北市政府來函，請新壽同意合意終止北士科地上權契約並提出具體條件之說明，知情人士表示，目前內部仍在草擬回覆市政府公文內容，仍希望依契約啟動「爭議協調委員會」機制，並化解僵局。

新壽在去年9月13日向北市府申請變更設計，遭多次要求補件，最後在今年6月5日經都審委員會修正後通過，並在7月31日完成核備，而新壽也於10月9日取得雜項執照。

知情人士指出，新壽目前是採「雙案並行」，一面不放棄與北市府協商、與輝達合作，一面先行動工，進行連續壁等初期工程，因為過去外界批評新壽遲遲未動工，那是因為尚未沒有拿到執照，若是開工屬於違法，假設最後談判仍破局，還是會按照原先預定的開發計畫走，因此兩者並不衝突。