清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

威廉談閃兵「憋氣造成高血壓」避兵役 停工5個月入不敷出：考慮賣房子

輝達進駐北士科卡關 新壽挑釁北市府辦動工典禮？知情人士回應

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控準備舉行北士科T17、T18的「新光人壽北士科地上權案開工動土典禮」，動土的土堆與典禮棚子都搭好了。知情人士透露，應該是明天16日上午8時。記者蘇健忠／攝影
台新新光金控準備舉行北士科T17、T18的「新光人壽北士科地上權案開工動土典禮」，動土的土堆與典禮棚子都搭好了。知情人士透露，應該是明天16日上午8時。記者蘇健忠／攝影

美商輝達（NVIDIA）北士科總部案尚未定案，新光人壽近日卻傳出將在T17、T18兩地舉行動工典禮，引發外界聯想。不過據了解，新光人壽及母公司台新新光金控仍以召開爭議協調委員會為主要方向。

知情人士表示，新壽仍在草擬回覆市政府公文內容，內容主要聚焦兩點，除了爭取召開委員會外，也會強調，只要在委員會中做出的決議，新壽都能接受。

消息人士指出，新壽方面已評估，即使協調結果不利於自身，包括不得自行移轉或補償金額落在台北市政府所估的五至八億元範圍內，公司都會尊重結論，盼以制度化程序化解僵局。

新壽與台新新光金內部皆認為，還是應依契約啟動「爭議協調委員會」機制，讓雙方各派代表及第三方專家釐清地上權移轉爭議。

至於動工原因，知情人士說，新壽正好在10月9日取得雜項執照後，依法得以進行連續壁等初期工程，決定先行施工，避免外界批評「荒地閒置」。強調這只是按部就班的行政進度，與輝達案的談判進度無關。新壽此舉並非挑釁市府，而是依法進行開發。

輝達 北士科 新壽 台新新光金控 北市府

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

稱分手費沒開價百億？ 李四川：新壽明白說50年利潤107億

虛晃一招？新壽北士科T17、T18傳明動工 北市稱未申報

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動協商，近期新壽不斷有人放話，稱台新新光金備2套劇本不惜開戰？甚至傳新壽價錢若談不攏...

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

知情人士透露，台新新光金控已經在準備舉行北士科T17、T18的「動土儀式」，確定的時間尚未確定，但據悉，已有財經圈人士受...

輝達進駐北士科卡關 新壽挑釁北市府辦動工典禮？知情人士回應

美商輝達（NVIDIA）北士科總部案尚未定案，新光人壽近日卻傳出將在T17、T18兩地舉行動工典禮，引發外界聯想。不過據...

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科T17、T18案延燒，北市府與新光人壽因解約金爭議僵持不下，台北市副市長李四川表示，市府已正式發函給新壽，提出「合意終止契約」方案。對此，新黨市議員侯漢廷提醒北市府，需要有中央同意與背書，擔心部分議員「特意杯葛」，導致輝達不留在台北。

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達計畫將海外總部設在北士科T17、T18，但用地卻持續卡關，台北市副市長李四川10月12日宣布行文新光人壽，啟動合意終止契約協商程序，加速輝達進駐計畫。新壽則發出聲明，籲請北市府依約啟動協調委員會協調機制。李四川隨即回應，雙方並無爭議，呼籲新壽盡快提協商金額，才能討論。雙方雖然都認為解約是可能方向，並且都釋出善意，為何仍然陷入僵局？本文回顧T17、T18標售過程、解約爭議，和未來其他發展方向。

新壽合意解約合理利潤多少？國民黨議會黨團：最多5至8億而已

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持，議員關心輝達總部落腳何處。對於新壽與北市府「合意解...

