輝達進駐北士科卡關 新壽挑釁北市府辦動工典禮？知情人士回應

美商輝達（NVIDIA）北士科總部案尚未定案，新光人壽近日卻傳出將在T17、T18兩地舉行動工典禮，引發外界聯想。不過據了解，新光人壽及母公司台新新光金控仍以召開爭議協調委員會為主要方向。

知情人士表示，新壽仍在草擬回覆市政府公文內容，內容主要聚焦兩點，除了爭取召開委員會外，也會強調，只要在委員會中做出的決議，新壽都能接受。

消息人士指出，新壽方面已評估，即使協調結果不利於自身，包括不得自行移轉或補償金額落在台北市政府所估的五至八億元範圍內，公司都會尊重結論，盼以制度化程序化解僵局。

新壽與台新新光金內部皆認為，還是應依契約啟動「爭議協調委員會」機制，讓雙方各派代表及第三方專家釐清地上權移轉爭議。

至於動工原因，知情人士說，新壽正好在10月9日取得雜項執照後，依法得以進行連續壁等初期工程，決定先行施工，避免外界批評「荒地閒置」。強調這只是按部就班的行政進度，與輝達案的談判進度無關。新壽此舉並非挑釁市府，而是依法進行開發。