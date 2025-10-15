聽新聞
獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動
知情人士透露，台新新光金控已經在準備舉行北士科T17、T18的「動土儀式」，確定的時間尚未確定，但據悉，已有財經圈人士受邀處於參加儀式的「隨時待命」狀態，時間最快應會在這兩天。
相較於北市府這二天仍不斷出手，包括台北市副市長李四川也特別上節目強調北市府立場，給新壽和台新新光金控更大的壓力，台新新光金控雖然不對外發言，但也是有備而來，而準備T17、T18的動土典禮，就是台新新光金控「無聲的堅持」。
倘若台新新光金控現在進行動土，就合約來講，完全是依法行事，某種程度而言，也讓自己進入「進可攻、退可守」的新局面，動土不代表之後沒得談，雖然動土也對外宣示台新新光金和新壽「要走自己的路」，畢竟輝達已和台新金控中止MOU的關係，以後新壽就算蓋了新廠，也跟輝達無關，但倘若在過程中，台新新光金和新壽談到了滿意的價格，願意與北市府合意解約，則即使動土興建，也並非不能解約，而且，先動土最起碼到最後談判仍破局，也不致浪費這段空窗期間。
