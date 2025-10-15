快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
北士科T17、T18。聯合報系資料照
北士科T17、T18。聯合報系資料照

知情人士透露，台新新光金控已經在準備舉行北士科T17、T18的「動土儀式」，確定的時間尚未確定，但據悉，已有財經圈人士受邀處於參加儀式的「隨時待命」狀態，時間最快應會在這兩天。

相較於北市府這二天仍不斷出手，包括台北市副市長李四川也特別上節目強調北市府立場，給新壽和台新新光金控更大的壓力，台新新光金控雖然不對外發言，但也是有備而來，而準備T17、T18的動土典禮，就是台新新光金控「無聲的堅持」。

倘若台新新光金控現在進行動土，就合約來講，完全是依法行事，某種程度而言，也讓自己進入「進可攻、退可守」的新局面，動土不代表之後沒得談，雖然動土也對外宣示台新新光金和新壽「要走自己的路」，畢竟輝達已和台新金控中止MOU的關係，以後新壽就算蓋了新廠，也跟輝達無關，但倘若在過程中，台新新光金和新壽談到了滿意的價格，願意與北市府合意解約，則即使動土興建，也並非不能解約，而且，先動土最起碼到最後談判仍破局，也不致浪費這段空窗期間。

輝達 北士科 新壽 李四川

延伸閱讀

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

輝達落腳北士科卡關 桃園經發局今曝爭取管道

相關新聞

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

知情人士透露，台新新光金控已經在準備舉行北士科T17、T18的「動土儀式」，確定的時間尚未確定，但據悉，已有財經圈人士受...

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科T17、T18案延燒，北市府與新光人壽因解約金爭議僵持不下，台北市副市長李四川表示，市府已正式發函給新壽，提出「合意終止契約」方案。對此，新黨市議員侯漢廷提醒北市府，需要有中央同意與背書，擔心部分議員「特意杯葛」，導致輝達不留在台北。

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達計畫將海外總部設在北士科T17、T18，但用地卻持續卡關，台北市副市長李四川10月12日宣布行文新光人壽，啟動合意終止契約協商程序，加速輝達進駐計畫。新壽則發出聲明，籲請北市府依約啟動協調委員會協調機制。李四川隨即回應，雙方並無爭議，呼籲新壽盡快提協商金額，才能討論。雙方雖然都認為解約是可能方向，並且都釋出善意，為何仍然陷入僵局？本文回顧T17、T18標售過程、解約爭議，和未來其他發展方向。

新壽合意解約合理利潤多少？國民黨議會黨團：最多5至8億而已

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持，議員關心輝達總部落腳何處。對於新壽與北市府「合意解...

蔣萬安赴議會國民黨團說明法案「輝達總部落腳何處」成重點

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持。蔣萬安也向國民黨議員說明眾所矚目的輝達總部落腳何處...

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約，不過前政務委員張景森批北市府無能行政操作，並稱北市副市長李四川可以試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。