獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

輝達計畫將海外總部設在北士科T17、T18，但用地卻持續卡關，台北市副市長李四川10月12日宣布行文新光人壽，啟動合意終止契約協商程序，加速輝達進駐計畫。新壽則發出聲明，籲請北市府依約啟動協調委員會協調機制。李四川隨即回應，雙方並無爭議，呼籲新壽盡快提協商金額，才能討論。雙方雖然都認為解約是可能方向，並且都釋出善意，為何仍然陷入僵局？本文回顧T17、T18標售過程、解約爭議，和未來其他發展方向。

2025-10-15 16:03