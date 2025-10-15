新壽合意解約合理利潤多少？國民黨議會黨團：最多5至8億而已

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持，議員關心輝達總部落腳何處。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持，議員關心輝達總部落腳何處。對於新壽與北市府「合意解約」，黨團認為新壽合理利潤最多是5至8億，若獅子大開口，未來預算送到議會審議，不會輕易同意。

對於今天討論的內容，蔣萬安事後受訪指出，議員很關心輝達落腳台北後續的進度，也很關心包含公館圓環拆除後的狀況，談得很愉快，大家都充分表達意見。

國民黨議會黨團書記長李明賢表示，今天談到有關新壽的部分，蔣萬安和副市長李四川都有跟黨團說明，黨團大會中，有很多非士林北投在地的議員，也提出相關的建議，未來輝達無論是落腳在T17、18，或者T12，甚至有可能在其他地方，譬如說松南營區，這個部分市府進行合意解約之後，待新壽提出一個新的方案。

李明賢說，至於有關「分手費」的部分，市府也有說明，目前金額包括新壽之前繳出的權利金29億，加上租金的部分總共33億，依照金管會相關的利潤計算，最多是5至8億而已，所以看新壽提出來的金額是多少，過去媒體報導100多億，是把未來50年的獲利計算進去，但很多黨團成員認為這不合理，合理利潤最多是5至8億。

