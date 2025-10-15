輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科T17、T18案延燒，北市府與新光人壽因解約金爭議僵持不下，台北市副市長李四川表示，市府已正式發函給新壽，提出「合意終止契約」方案。對此，新黨市議員侯漢廷提醒北市府，需要有中央同意與背書，擔心部分議員「特意杯葛」，導致輝達不留在台北。

侯漢廷14日於政論節目《大新聞大爆卦》指出，輝達案需中央層級的許可與配合，他認為外界也應思考，民進黨會不會希望台北市長蔣萬安因此被指圖利？侯漢廷也說，現在北市府改走「合意解約」路線，手上有「硬」與「軟」兩種手段，前者是直接強制解約，但由於新壽持有地上權已三年未動工，若認定「不作為」而逕行解約，勢必面臨法律訴訟、曠日廢時，輝達恐無意久等；相較之下，軟性作法是雙方重新協商價格，新壽初步開出107億元的條件。

他坦言，北市府當然無法接受該數字，但也指出市府的首要任務是讓輝達落腳台北，「新壽有沒有賺錢，不關北市府的事，只要市府不虧、輝達願意來就好。」侯漢廷認為，新壽能在疫情低谷時標下土地，如今高價脫手，屬於其投資眼光與商業判斷，無可厚非。

至於如何處理差價，他提出兩種可能：一是輝達直接出資補貼新壽，讓北市府不需另編預算、節省行政流程；二是北市府先支付新壽，之後以輝達進駐後的收益抵銷。侯漢廷直言，關鍵在於「輝達願意出錢」這一點。

他最後提醒，北市府後續仍須確保行政與法律程序順利進行，避免在議會審預算時遭反對派杯葛，「若有人以『保護市府』為名拖延，其實等於是在逼輝達離開，到高雄、台南去設點，最終受損的還是台北市。」