快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18案陷入僵局。記者林伯東／攝影
輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18案陷入僵局。記者林伯東／攝影

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科T17、T18案延燒，北市府與新光人壽因解約金爭議僵持不下，台北市副市長李四川表示，市府已正式發函給新壽，提出「合意終止契約」方案。對此，新黨市議員侯漢廷提醒北市府，需要有中央同意與背書，擔心部分議員「特意杯葛」，導致輝達不留在台北。

侯漢廷14日於政論節目《大新聞大爆卦》指出，輝達案需中央層級的許可與配合，他認為外界也應思考，民進黨會不會希望台北市長蔣萬安因此被指圖利？侯漢廷也說，現在北市府改走「合意解約」路線，手上有「硬」與「軟」兩種手段，前者是直接強制解約，但由於新壽持有地上權已三年未動工，若認定「不作為」而逕行解約，勢必面臨法律訴訟、曠日廢時，輝達恐無意久等；相較之下，軟性作法是雙方重新協商價格，新壽初步開出107億元的條件。

他坦言，北市府當然無法接受該數字，但也指出市府的首要任務是讓輝達落腳台北，「新壽有沒有賺錢，不關北市府的事，只要市府不虧、輝達願意來就好。」侯漢廷認為，新壽能在疫情低谷時標下土地，如今高價脫手，屬於其投資眼光與商業判斷，無可厚非。

至於如何處理差價，他提出兩種可能：一是輝達直接出資補貼新壽，讓北市府不需另編預算、節省行政流程；二是北市府先支付新壽，之後以輝達進駐後的收益抵銷。侯漢廷直言，關鍵在於「輝達願意出錢」這一點。

他最後提醒，北市府後續仍須確保行政與法律程序順利進行，避免在議會審預算時遭反對派杯葛，「若有人以『保護市府』為名拖延，其實等於是在逼輝達離開，到高雄、台南去設點，最終受損的還是台北市。」

輝達 北士科 侯漢廷 新壽

延伸閱讀

三三會林伯豐看輝達進駐北士科 中央與地方政府應協調法律上解套

蔣萬安赴議會國民黨團說明法案「輝達總部落腳何處」成重點

黃仁勳先前就稱「這塊地有點貴」…新壽卡輝達？Cheap酸爆：三年啥都沒幹就賺一百億

稱分手費沒開價百億？李四川：新壽明白說50年利潤107億

相關新聞

蔣萬安赴議會國民黨團說明法案「輝達總部落腳何處」成重點

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持。蔣萬安也向國民黨議員說明眾所矚目的輝達總部落腳何處...

輝達落腳北士科卡關 桃園經發局今曝爭取管道

輝達台灣總部進駐北市科T17、T18卡關，桃園市府積極爭取，但具體方案保密到家。民代今在議會追問經發局長張誠進度與實際作...

輝達進駐北士科卡關！侯漢廷曝北市府可2招應對 慎防「特意杯葛」

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科T17、T18案延燒，北市府與新光人壽因解約金爭議僵持不下，台北市副市長李四川表示，市府已正式發函給新壽，提出「合意終止契約」方案。對此，新黨市議員侯漢廷提醒北市府，需要有中央同意與背書，擔心部分議員「特意杯葛」，導致輝達不留在台北。

整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達計畫將海外總部設在北士科T17、T18，但用地卻持續卡關，台北市副市長李四川10月12日宣布行文新光人壽，啟動合意終止契約協商程序，加速輝達進駐計畫。新壽則發出聲明，籲請北市府依約啟動協調委員會協調機制。李四川隨即回應，雙方並無爭議，呼籲新壽盡快提協商金額，才能討論。雙方雖然都認為解約是可能方向，並且都釋出善意，為何仍然陷入僵局？本文回顧T17、T18標售過程、解約爭議，和未來其他發展方向。

新壽合意解約合理利潤多少？國民黨議會黨團：最多5至8億而已

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持，議員關心輝達總部落腳何處。對於新壽與北市府「合意解...

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約，不過前政務委員張景森批北市府無能行政操作，並稱北市副市長李四川可以試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。