林伯豐：輝達北市科案 盼中央地方磨合 儘速解套
三三會理事長林伯豐15日針對輝達北市科案最新進展表達看法，強調此案仰賴政府決心，盼能積極解決，台北市政府及行政院，應儘速讓輝達總部入主。並表示，兩黨在此案上需磨合。此外，美中貿易緊張下，林伯豐也呼籲政府拿出措施，協助中小企業度過嚴冬。
三三會今日舉行10月例會，林伯豐會前受訪表示，輝達執行（CEO）長黃仁勳雖是台裔，但拿的是美國護照，這次來台投資並設立總部，是相中台灣市場，認為政府應該爭取。林伯豐說，這塊地是新光人壽的標的，而新光又跟台新合併，這些法規上應該都有辦法來解釋或適應，台北市政府也好、行政院也好，應該儘速讓輝達總部進入台灣，才能確保AI技術在國內的發展。
林伯豐也說，台新新光金控作為企業，想獲得應有利潤，也是合理，這些問題法規上應該都有辦法解套。他也坦言，中央與地方在此議題上，需要磨合。至於外界建議，是否另外選址？林伯豐認為，應尊重輝達的決定。
針對當前景氣，林伯豐表示，目前中美關係複雜，中國採取反擊措施，景氣一定不會好。並提及中小企業困境，表示目前歇業狀況多，希望政府拿出措施，讓中小企業度過美國明年期中選舉，屆時局勢一定會變，就算共和黨續掌權，經濟環境應該也應會有改善。
展望第4季，雖一些傳統產業認為，受惠近日新台幣貶值，加上關稅輪廓大致底定，預估Q4可能較為樂觀，但林伯豐認為，台幣貶值有幫助，但美國政策不穩定性仍在，如果美國又提出什麼想法，全球經濟恐再受影響，仍須再觀察至少一個月，目前不宜太過樂觀。
