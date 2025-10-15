快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

蔣萬安赴議會國民黨團說明法案「輝達總部落腳何處」成重點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案，爭取支持。蔣萬安也向國民黨議員說明眾所矚目的輝達總部落腳何處；議長戴錫欽也表示，希望市府把最新的狀況讓黨籍議員知道，讓議會也協助，讓輝達能順利落腳台北市。

蔣萬安指出，感謝黨團各議員對於接下來各項重大的市政，所提的各方建議，大家也非常關注，包括輝達總部能夠落腳在何處。另一方面很關心中央財劃法通過之後，增加的統籌分配稅款如何運用　另外，中央另一方面也扣了很多一般性補助款，所以接下來也勢必影響捷運的興建、校舍的改建等。

蔣萬安指出，議員關心的還包括公館圓環拆除之後，台北市整體的交通狀況，以及後續捷運環狀線陸續動工以後，對地方交通的衝擊如何降到最低，也謝謝議員很關心「生生喝鮮奶」政策推出之後，9月1日擴大辦理、是否持續精進讓更多的孩子受惠。

戴錫欽表示，財劃法修正之後，對台北市政府的相關預算影響和衝擊，需要國民黨協助，另外，有關於輝達的部分，眾所關切，要請市府把最新的狀況讓議會知道，讓議會協助，讓輝達順利落腳台北市，也希望在充分溝通之後，讓這個會期的法案跟預算能夠順利通過。

國民黨議會黨團書記長李明賢指出，理論在輿論都關注輝達案，甚至連民黨立委也關注，王世堅也肯定目前市府處理態度是「從從容容」但到底能不能遊刃有餘，接下來就是和新壽的「分手費」是多少。

李明賢也說，財劃法部分，中央不能「左手給右手扣」對於明年的預算的部分，包括福利補補的部分，相關的預算減少多少、衝擊是多少，黨團一定會站在市府這邊。

台北市長蔣萬安下午赴北市議會國民黨團報告新會期重大的法議案。記者余承翰／攝影
