林伯豐：政府應積極爭取輝達來台 盼中央地方展現決心

輝達落腳北士科T17、T18基地因地上權議題卡關，引發各界關注。三三會理事長林伯豐今天說，政府應該積極爭取輝達來台設總部，盼中央與地方均展現決心。

三三企業交流會今天舉行10月份例會。林伯豐會前接受媒體聯訪時提及，輝達希望來台灣投資並設立總部，是因看重包括台灣與中國大陸在內的亞洲市場，在此前提下，政府應該積極爭取。

林伯豐直言，北投士林科技園區T17、T18基地的地上權是由新光人壽取得，新光金後來又與台新金合併，在法規面應有解釋空間，無論是台北市政府或行政院，都應讓輝達盡速來台灣設立總部，確保人工智慧（AI）技術的發展前景，且對於新壽解約，輝達應該也願意拿出補助款來補助，盼政府展現決心。

他也為台新新光金控董事長吳東亮緩頰說，既然新壽標到地上權，未來應該會有利潤，「他想獲得他應得的利潤，我想做企業家來說，這也是合理的」他說，輝達願意補償利益的差額，就看台北市政府如何解釋地上權的問題。