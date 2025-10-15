輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約，不過前政務委員張景森批北市府無能行政操作，並稱北市副市長李四川可以試著辭掉幾天，他自薦做一周副市長「我會幫市長決行」。李四川今天被問張景森的說法，僅回應謝謝、謝謝、感謝、感謝、感謝。

至於北市府周一發函新壽合意終止契約後，新壽是否已經回函？李四川表示，還沒有。

儘管北士科T17、T18地上權爭議，北市府、新壽都表達樂見合意終止契約，不過據了解，北市府要新壽提出條件，不過新壽方內部仍定調，主張依契約規定召開「爭議協調委員會」，作為化解僵局的主要途徑。更希望能邀請輝達列席參與，形成三方討論機制，讓相關議題包括補償金金額、合約合理性與未來開發方向，都能在會中一次討論清楚。

李四川今天中午與市長蔣萬安赴議會國民黨團說明重大施政政策，媒體也問李四川，新壽是否已經公文回函？李四川表示，還沒有。

至於前政務委員張景森近日接連批北市府無能行政操作，甚至質疑北市府若拿新新併解約是流氓政府，李四川今天被問此事看法，李僅說，謝謝他的指教，對於張景森自薦願當北市一周副市長，一周會叫底下的人弄好，「市長不敢決行，我會幫市長決行」的說法，李四川僅謝謝回應。