快訊

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

寵物部落闖關送好禮！萬聖採瓜玩遊戲抽大獎 還能現賺$5000

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約，不過前政務委員張景森批北市府無能行政操作，並稱北市副市長李四川可以試著辭掉幾天，他自薦做一周副市長「我會幫市長決行」。李四川今天被問張景森的說法，僅回應謝謝、謝謝、感謝、感謝、感謝。

至於北市府周一發函新壽合意終止契約後，新壽是否已經回函？李四川表示，還沒有。

儘管北士科T17、T18地上權爭議，北市府、新壽都表達樂見合意終止契約，不過據了解，北市府要新壽提出條件，不過新壽方內部仍定調，主張依契約規定召開「爭議協調委員會」，作為化解僵局的主要途徑。更希望能邀請輝達列席參與，形成三方討論機制，讓相關議題包括補償金金額、合約合理性與未來開發方向，都能在會中一次討論清楚。

李四川今天中午與市長蔣萬安赴議會國民黨團說明重大施政政策，媒體也問李四川，新壽是否已經公文回函？李四川表示，還沒有。

至於前政務委員張景森近日接連批北市府無能行政操作，甚至質疑北市府若拿新新併解約是流氓政府，李四川今天被問此事看法，李僅說，謝謝他的指教，對於張景森自薦願當北市一周副市長，一周會叫底下的人弄好，「市長不敢決行，我會幫市長決行」的說法，李四川僅謝謝回應。

輝達 北士科

延伸閱讀

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

稱分手費沒開價百億？ 李四川：新壽明白說50年利潤107億

輝達T1718李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

北市證實已發文新壽 李四川喊話吳東亮：應該會有好成果

相關新聞

輝達落腳北士科卡關 桃園經發局今曝爭取管道

輝達台灣總部進駐北市科T17、T18卡關，桃園市府積極爭取，但具體方案保密到家。民代今在議會追問經發局長張誠進度與實際作...

輝達T17、T18卡關轉向T12？ 專家點出4困境「除非奇蹟、相忍為國」

輝達北士科案進駐T17、T18卡關，現在盛傳旁邊的T12也是輝達選址的選項。不過，房產專家在臉書拋出4點困境，最後總結T...

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

輝達進駐T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約，不過前政務委員張景森批北市府無能行政操作，並稱北市副市長李四川可以試...

北市：新壽24日前未回覆 提供輝達備案

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府啟動與新壽合意終止契約，據了解，市府昨下班前尚未收到新壽回函。副市長李四川透露，新壽...

北士科地上權爭議 爭議協調委員會擬邀輝達參與

針對北士科T17、T18地上權爭議，如何回應市府公文，據了解，新光人壽方內部仍定調，主張依契約規定召開「爭議協調委員會」...

批台大新竹校區土地閒置 林思銘：讓輝達來設總部很適合

美商輝達（NVIDIA）台灣總部地點是否會有變化引發討論，國民黨立委林思銘指出，台大新竹校區有眾多區塊閒置，實在可惜，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。