整理包／輝達台灣總部難產！北士科用地喬不攏 北市府分手新壽為何卡關？

輝達計畫將海外總部設在北士科T17、T18，但用地卻持續卡關，台北市副市長李四川10月12日宣布行文新光人壽，啟動合意終止契約協商程序，加速輝達進駐計畫。新壽則發出聲明，籲請北市府依約啟動協調委員會協調機制。李四川隨即回應，雙方並無爭議，呼籲新壽盡快提協商金額，才能討論。雙方雖然都認為解約是可能方向，並且都釋出善意，為何仍然陷入僵局？本文回顧T17、T18標售過程、解約爭議，和未來其他發展方向。

文章目錄 T17、T18標售過程

輝達為何相中 T17、T18？

新壽與輝達MOU為何拖過期？

北市府為何要和新壽解約？

可能解決方案





2021年10月，台北市政府在當時市長柯文哲任內公開標售北士科T17、T18兩筆土地的50年地上權，新光人壽以44.02億元得標（T17為28億元、T18為16億元）。

此標案過程並不順利，曾在柯文哲市府任內經過兩次流標。為順利招商，北市府在2020年11月至2021年4月期間的5場重要決策會議中放寬了招標條件，包括降低資格門檻與使用限制，台北市議會專案小組事後調查認為，前市府基於「趕標」心態放寬條件，導致實際使用不符合當初科技園區設定目標，為今日爭議埋下伏筆。

合約內容： 地上權期間：50年

權利金總額：44.02億元

合約規定新壽須在設定地上權登記日起5年內（即2027年2月14日前）取得所有建物使用執照，最多可展延2年至2029年





2025年5月，輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布，輝達亞太總部「NVIDIA Constellation」將落腳台北市北投士林科技園區，並屬意園區內T17和T18兩塊基地，也透露已與土地持有者談妥。

基地優勢： ．位於北投士林科技園區核心位置

．面積大且完整（T17、T18合計約3.89公頃）

．符合輝達對於台灣總部的規模需求

輝達執行長黃仁勳5月在北流舉行主題演講中宣布，台灣總部將設在台北的北士科。圖／聯合報系資料照片





新光人壽與輝達針對北士科T17、T18用地的MOU（合作意向書）內容，具體細節金額因保密協定未公開，但根據已公開的資訊，核心內容和爭議點主要圍繞在輝達希望直接取得土地的地上權，作為企業總部用地。但因T17、T18基地為公辦設定地上權案，其權利歸屬與權利移轉均受制於公法契約高度管制，北市府無法同意直接轉移，因此始終無法完成交易。

MOU簽訂時間表： 2024年6月：新光人壽開始與輝達洽商

2025年5月19日：輝達執行長黃仁勳宣布新辦公室將落腳在北士科

2025年5月：新光人壽與輝達簽署MOU

2025年7月24日：台新金控與新光金控合併

2025年9月30日：MOU到期

目前狀況：新壽說明，10月8日與輝達美國總部進行視訊會議，輝達和新壽的MOU在9月底到期後，未獲輝達同意展延。輝達蓋企業總部用地不再只侷限T17、T18，希望重新多方評估，因此北市府提出其他替代用地，其他縣市政府也開始發聲爭取。

輝達與新光人壽針對北士科用地簽署的MOU已在9月底到期，輝達已表明沒有延長的意願。法新社





輝達台灣總部規畫進駐北士科但土地取得進度卡關，台北市長蔣萬安10月10日表示，新光人壽得標T17、T18這三年來閒置，荒煙蔓草、沒有任何開發行為，市府不容許。新壽如果要繼續談，就是和台北市政府解約。

台北市副市長李四川也證實，由於新壽在台新金和新光金合併後不再存續，市府擬以「新新併」為由與新壽解約，但新壽方面認為這是強迫解約。

新光人壽方面表示，在10月13日接獲台北市政府來函，請新光人壽同意依北士科T17、T18地上權契約合意終止契約，並請儘速提出合意終止契約具體條件。新壽並表示會進行內部評估，但目前針對解約金額，雙方仍有歧見。

台北市長蔣萬安（左）在議會施政報告時證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。圖右為台北市副市長李四川（右）。圖／聯合報系資料照片





輝達另覓他址：

台北市政府向輝達提出「T12＋整合鄰地」的選擇，但輝達尚未接受。主要問題包括這樣需要整合的地主更多，其中T12包括86、87、88、89四個地號的土地，整合鄰地則是指90、91地號。其中，88、90、91地號的地主是豐樂地產（味丹集團），87地號地主是台北市政府，86地號是開璽建設。89地號，地主包括大魯閣在內甚至共有44位。

另外根據房地產業者分析，恐會面臨要用地上權模式、買斷土地、還是地上權＋買斷土地混合模式開發的決策，全區用地上權的方式開發，可能有部份地主不點頭。若用地上權＋買斷土地混合模式，等到地上權期限滿之後，地上建物很難處理，可行性極低。

司法介入或強制收回：

若認定新壽嚴重違約或怠於開發，台北市府透過法律途徑終止契約並收回土地，但目前新光人壽在土地開發進度上並未實質違約，根據契約，該專案工期通常為5年，最長可展延2年，總計7年 。由於新壽在2021年才得標，因此仍在合約允許的開發期限內。副市長李四川坦承，如果新壽不主動配合，市府不可能以未興建為由解約，頂多只能依照契約規定，在逾期時處以罰款 。

北市府也傳出考慮從「新新併」的角度著手，新壽因合併而消滅，新壽必須「先取得北市府書面同意」，這是合約明文規定，本來市府就有換約同意權。但即便如此，法律程序冗長，曠日廢時，恐讓輝達打退堂鼓，另外也可能面臨新壽求償訴訟。