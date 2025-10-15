輝達落腳北士科卡關 桃園經發局今曝爭取管道
輝達台灣總部進駐北市科T17、T18卡關，桃園市府積極爭取，但具體方案保密到家。民代今在議會追問經發局長張誠進度與實際作為，張誠回應吐露一地點的可能性，指目前委由房地產顧問公司跟輝達接洽，有加強說明設點桃園的優勢。
桃園市長張善政日前在議會施政報告時曾被追問市府爭取輝達的方案，他回應桃園是「鴨子划水」，強調「鑒於台積電教訓，不會公開講怎麼做」；經發局今赴議會工作報告，民進黨多名議員追問市府爭取輝達具體方案，張誠透露目前透過高力國際顧問公司跟輝達接洽，基地、交通等問題都有設想準備。
民進黨桃園市議員彭俊豪率先詢問市府爭取輝達具體方案，同黨議員許家睿認為市府應該更積極爭取，黨團總召李宗豪更指台南、高雄和新北都提具體方案向輝達招手，但直至現在仍看不到市府已經準備好了。
張誠表示，現在委外給一家叫做高力國際的顧問公司規畫，雖未提到具體基地地點，但回應時提到青埔是距離台北、新竹都不遠，高鐵10幾分鐘就能抵達，輝達也有很多客戶在桃園，桃園在地利方面有相當優勢。
副市長王明鉅重申張善政「有些事只能做不能做」立場，強調有盡各種方法把最好的土地介紹給輝達，教育、交通、人才培育等相關問題也都有考量，除了輝達，我們也在取其他像輝達一樣的大廠進駐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言