快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

輝達T17、T18卡關轉向T12？ 專家點出4困境「除非奇蹟、相忍為國」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分析若輝達改選T12會遇到的問題。圖／擷取自何世昌臉書
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分析若輝達改選T12會遇到的問題。圖／擷取自何世昌臉書

輝達北士科案進駐T17、T18卡關，現在盛傳旁邊的T12也是輝達選址的選項。不過，房產專家在臉書拋出4點困境，最後總結T12會面臨到與T17、T18相同問題，「除非發生奇蹟，所有地主相忍為國，大家不計利益通通舉手贊成、不索要高價。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分析，輝達若改選T12，會遇到需要整合更多地主的問題，形容T17、T18只有一個大魔王，而T12卻有很多小BOSS。其中，88、90、91地號的地主是豐樂地產（味丹集團），87地號地主是台北市政府，86地號是開璽建設。比較棘手的是89地號，地主包括大魯閣在內共有44位。

他說，北市府說T12的地主意願很高，只剩3到4位需要整合，但覺得評估過於樂觀，有意願是一回事，售價又是另一回事。如果問地主土地願不願意賣給輝達，大部份地主都說願意，但地主會便宜賣、或用正常價格賣、甚或開高價賣？不確定性實在太高了。

他說，加上這邊地主人數最多、產權最複雜的89地號，恰好位於整塊基地的中央位置，位置太重要了。如果到時仍有少數地主不同意，輝達屆時要把89號切出開發範圍也切不出去。如果產權人多的土地是位於90地號，地主不同意還勉強可以把土地切割出開發計畫外，但89地號沒辦法，會陷入進退維谷，整個卡死的窘境。

第二點，則是地上權開發難度高，他說，輝達若改採地上權模式開發，可能有部份地主不點頭。若用地上權＋買斷土地混合模式，等到地上權期限滿之後，地上建物很難處理，可行性極低。

按照目前政府標售地上權和民間大型地上權契約，通常會約定地上權期滿後若未續約，「地上建物無償移轉給地主」，部份則要求「承租人要拆除地上物恢復原狀」。不論是續租、建物送地主、或者拆除，輝達都會很頭痛。

他說，再者，以地上權模式加上買斷土地模式另有隱憂，承租50年內，原地主可能因買賣、繼承、贈與、法拍等因素，導致產權人更迭、更複雜，期滿後輝達與地們主如何處理地上物成為難解的一道題。換言之，若用地上權模式開發，不只要獲得全部地主當下的共識，還要謀求期限屆滿後地上物處理原則的共識。

第三點則是，買斷成本偏高。何世昌分析，輝達如果真的非買不可，相信台北市政府87地號應該願意賣。用買斷的方式，T12＋鄰地＋變更的道路面積大約3.8公頃，用每坪土地價格250萬計算，總金額高達約287.38億元。若每坪地價280萬元，則總金額約321.86億元。

他說，總部放T17、T18，或放T12，輝達營運效益根本沒差，可是成本卻差很大。當然如果黃仁勳有錢就可以任性，只要輝達願意花就辦得成。不過，對輝達而言，這筆錢省起來去搞研發，賺的比土地增值快，沒必要為此養一頭牛。

最後則是建築設計可能要修改，何世昌說，據報導輝達已完成「星艦」總部設計、找好營造團隊。合理推測，「星艦」設計已考量T17、T18基地大小、臨路面，大門、動線、車道，乃至於各部門位置或許都已安排妥當。如果改到T12，設計要修修改改，不只建築外觀要改，室內空間連帶要調整，甲方、乙方又得進入開會地獄，真的心累。

最後他分析，T12仍有機會，但需要奇蹟，因為T17、T18遇到的問題，在T12通通會遇到。只是從現在的坑跳到另一個大坑。除非，T12發生奇蹟，所有地主相忍為國，大家不計利益通通舉手贊成、不索要高價，T12才有機會彎道超車，雀屏中選。

輝達 北士科

延伸閱讀

台積電開高10元 台股早盤漲逾百點

輝達電力大革命 聯發科、貿聯入列夥伴…躋身800VDC供應鏈

「輝達二把手」喊建構最強 AI 系統 為未來千兆瓦 AI 工廠提供支援

全球最小 AI 超級電腦 DGX Spark 馬斯克採用 最佳代言人

相關新聞

輝達T17、T18卡關轉向T12？ 專家點出4困境「除非奇蹟、相忍為國」

輝達北士科案進駐T17、T18卡關，現在盛傳旁邊的T12也是輝達選址的選項。不過，房產專家在臉書拋出4點困境，最後總結T...

北市：新壽24日前未回覆 提供輝達備案

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府啟動與新壽合意終止契約，據了解，市府昨下班前尚未收到新壽回函。副市長李四川透露，新壽...

北士科地上權爭議 爭議協調委員會擬邀輝達參與

針對北士科T17、T18地上權爭議，如何回應市府公文，據了解，新光人壽方內部仍定調，主張依契約規定召開「爭議協調委員會」...

批台大新竹校區土地閒置 林思銘：讓輝達來設總部很適合

美商輝達（NVIDIA）台灣總部地點是否會有變化引發討論，國民黨立委林思銘指出，台大新竹校區有眾多區塊閒置，實在可惜，可...

輝達總部喬不攏！全台各地紛招手 立委點名「竹縣這地點」最合適

立法院14日邀行政院與相關部會首長進行施政報告並備詢。立委林思銘質詢時提及，台大竹北校地閒置20年，如果輝達（NVIDI...

輝達總部卡關 張景森批北市府「三贏變三輸」…李四川：你當市長就敢？

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約。對於前政務委員張景森批北市府無能行政操作，三贏變三輸。北市副市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。