北市：新壽10月24日前未回覆 提供輝達備案

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府啟動與新壽合意終止契約，據了解，市府昨下班前尚未收到新壽回函。副市長李四川透露，新壽一直希望地上權「直接移轉」輝達，才希望進入協調機制。他重申，若廿四日新壽尚未有確定答案，市府就按期限提供備案給輝達。

外界關注解約補償金多少才合理？李四川說，「新壽（先前）明白告訴我，他們五十年預期利潤是一○七億元。」他指出，新壽目前在Ｔ17、Ｔ18未興建任何東西，若要有預期利潤，應該先將房子蓋起來，滿租才會有預期利潤。

李四川昨接受媒體人黃光芹專訪，他說，北市府今年七月已以公文明確告知新壽，「直接移轉」絕對違背契約，市府絕對不同意。李甚至透露，新壽先前原本也想移轉給國巨，當時市府就不同意，不可能這次輝達就同意，契約不可能「因人修改」。

據悉，新壽收到市府公文，和母公司台新新光金控討論後，仍傾向依契約規定啟動「爭議協調委員會」機制，所有與地上權終止、補償金合理性及後續開發方向相關的議題，都可在會中討論與協商，達成具體共識後，再由各方依法處理。

至於市政府要求先提出補償金額後再行討論的建議，消息人士說，此舉確實困難，因為「不論提多少金額，都容易被解讀為向市府或市民要錢」。此外，若要合意解約，輝達重新取得該地地上權本身具有價值，讓原地主獲得合理補償「理應屬於公平原則」。