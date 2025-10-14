北士科地上權爭議 爭議協調委員會擬邀輝達參與

針對北士科T17、T18地上權爭議，如何回應市府公文，據了解，新光人壽方內部仍定調，主張依契約規定召開「爭議協調委員會」，作為化解僵局的主要途徑。更希望能邀請輝達列席參與，形成三方討論機制，讓相關議題包括補償金金額、合約合理性與未來開發方向，都能在會中一次討論清楚。

至於市政府要求先提出補償金額後再行討論的建議，消息人士指出，這樣的要求確實困難，因為「不論提多少金額，都容易被解讀為向市府或市民要錢」。

然而，若要合意解約，輝達重新取得該地地上權本身具有價值，讓原地主獲得合理補償「理應屬於公平原則」。

據悉，收到市府公文後，新壽內部跟母公司台新新光金討論後，仍傾向依契約規定啟動「爭議協調委員會」機制。依據原契約內容，該委員會由北市府與新壽各自推薦兩名代表，再共同選出三名專家組成七人小組。所有與地上權終止、補償金合理性及後續開發方向相關的議題，都可在委員會中討論與協商，達成具體共識後，再由各方依法處理。

消息人士表示，若能透過三方協調找到共識，市政府可將結果帶回議會審議，新壽則提報董事會確認，程序透明且成本最低。