批台大新竹校區土地閒置 林思銘：讓輝達來設總部很適合

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林思銘指出，台大新竹校區有眾多區塊閒置，實在可惜，可思考讓輝達到當地設置總部。行政院長卓榮泰回應，廠商設廠或營運中心有一定程序，不過能把輝達留在台灣是最重要。圖／取自國會頻道

美商輝達（NVIDIA）台灣總部地點是否會有變化引發討論，國民黨立委林思銘指出，台大新竹校區有眾多區塊閒置，實在可惜，可思考讓輝達到當地設置總部。教育部長鄭英耀表示，他會來向台大了解情況，若台大真的無法協助新竹發展，建議新竹縣可把土地收回；行政院長卓榮泰則說，廠商設廠或營運中心有一定程序，不過能把輝達留在台灣是最重要。

林思銘於今天質詢時指出，台大新竹校區土地面積高達22.46公頃，目前僅有一棟「碧禎館」負責做教育推廣、在職進修用，土地其他區域荒蕪，如此精華地這樣被浪費20幾年很可惜。他也質疑，該用地是民國89年行政院同意核准新竹縣政府撥用給台大當分校使用，當時新竹也期盼有「台大附中」，但如今遲遲沒有消息；該校地無法成為實質的台大新竹校區，也無法肩負起在地中學生就學任務。

林思銘提到，地方都在傳台大是「一塊錢撥用土地」，但他看起來根本是沒有付半毛錢，如果真是有償撥用，那金額是多少，當時的付款證明應該拿出來。鄭英耀表示，新竹縣在當時的確是希望能借重台大的科研能量協助地方發展，這應該肯定，他也會來了解其中情況，若台大如今沒辦法協助，建議新竹縣可以考慮把土地收回。

林思銘也建議，如果土地真的能收回來利用，輝達也決定不在士北科設置總部，其實可以考慮在該土地設置總部，該地點與竹北AI科技園相鄰近，又跟竹科非常近，周邊更有交大、清大等學校，有眾多科技人才，非常適合。

卓榮泰回應，國際大廠選擇設廠或設運營中心都有一定的程序、標準及選擇，若林思銘有這樣的想法可先跟台北市長蔣萬安談一下，當然最重要的是要把輝達這樣的國際大廠留在台灣，這是無可取代的目標。

輝達 北士科 台大 新竹 林思銘 卓榮泰

