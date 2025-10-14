聽新聞
輝達總部喬不攏！全台各地紛招手 立委點名「竹縣這地點」最合適
立法院14日邀行政院與相關部會首長進行施政報告並備詢。立委林思銘質詢時提及，台大竹北校地閒置20年，如果輝達（NVIDIA）在北市T17、T18的用地無法合意，原則上尊重輝達決策，但也請政院協助讓輝達落地新竹縣，閒置中的竹北22公頃台大校地就是合適用地。
林思銘表示，台大竹北校地閒置20年，竹北22公頃台大校地閒置至今，只蓋一棟進修館，毫無分校進度。直到最近，才傳出後續竹北分部將規劃以「次世代半導體」、「AI人工智慧」、「智慧醫療」三大核心領域技術，成立台灣科技中心產業聚落。
林思銘提到，現在全球AI龍頭輝達正在尋找亞洲總部基地，如果新光人壽與北市府就T17、T18的土地無法合意解約的話，他建議新竹縣就是全台灣最合適的地點。
林思銘指出，台大這塊土地面積有22公頃，鄰近竹北AI科技園區，新竹又有穩定的水電、最頂尖的科技人才，有工研院、有明星大學如清大、交大等名校，又有科學園區，條件絕對是輝達的首選。新竹縣早就準備好「築巢引鳳」。
林思銘認為，如果台大繼續閒置不動，該依《國有財產法》第39條，以「未依撥用目的 、變更原定用途時 」的理由，由財政部呈請行政院廢止撥用、歸還土地，以利後續讓地方活化使用，打造AI與科技產業新聚落。
林思銘也說，目前竹科三期與台知園區進度嚴重落後，這兩大園區是新竹產業升級關鍵，卻被行政程序拖延多年。他建議成立「新竹科技廊帶專案辦公室」，整合部會、訂出明確時程，讓新竹抓住AI時代的機會。
