輝達總部卡關 張景森批北市府「三贏變三輸」…李四川：你當市長就敢？

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約。對於前政務委員張景森批北市府無能行政操作，三贏變三輸。北市副市長李四川今反問張，「如果張景森是市長，敢直接轉移？真的嗎？真有這麼大魄力？」

張景森日前發文批評，北市府行政操作，不叫依法行政，叫「官僚舞步」，花時間、燒預算、製造風險，最後只轉出一個笑話，變通方案其實是不通方案，多此一舉，自陷輪迴，最後還是原地踏步，避免不了圖利的擔憂。

李四川今天接受媒體人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」專訪，李說，公務員本來就是依法行政，有律師說就直接移轉，他當了40多年的公務員，這個案子，直接移轉就是違反契約，違反契約也是違法，會涉及圖利問題，當然外面的人用嘴巴講很簡單，若涉及司法，他們就不講話了，承受的還是公務員。

李四川說，從張景森的說法，也可以反映到為何現在沒有人願意當公務員，「如果我是張景森的身分，也可以講那個話，但他絕對不敢這樣講，因為他知道公務員的困境。」

「如果張景森是市長，你說直接轉移，真的嗎？有這麼大的魄力？做一下看看，有這麼大的魄力？」李四川也反問張，公務員要依法行政，是因規定就在那裡，要移轉就要依照契約來，新壽標下這塊地都沒有興建，先前新壽也要移轉給另外一家，但哪個公務員敢這樣直接移轉，「那不叫魄力，那叫違法。」

至於「新新併」市長蔣萬安說要強制解約，李四川說，並不是為了輝達案，是因為新壽3年都沒有興建，今年3月台新金為了新新併，就已發文希望北市府同意，因為他們在北市有三個BOT案，其中T17、18案，北市府3月就告知新壽因為都沒有興建，所以不同意，是在黃仁勳5月宣布落腳之前。

為何現在還沒動手？李說，因「新新併」現在是母公司金控合併，等新壽要合併，依法須在30天內報市府換約，北市府還是會告訴新壽不同意，那時候才有強制解約。

李也提到強制解約的困境，也是公務員困難的點，只要有訴訟，T17、18那塊地無法直接將地上權塗銷轉給北市府，唯有合意解約，才能轉給北市府交給輝達，桃園曾有案例，當初直接塗銷，後來法院判決輸，地還是要還，所以後來判決還是會有麻煩。

黃光芹追問輝達案壓力，連自家議員都說跑掉了就別選了，李四川說，對他來講，他當公務員從三職等做到現在，沒有想過要選舉，到現在他也沒有想過要選舉，做任何事，也不該為選舉去做任何事，只會認為是對是錯，對於議員說的，「我只是笑笑而已」。