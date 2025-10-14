輝達進駐北士科卡關 張景森自薦當1周副市長：蔣萬安不敢我來決行

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約。對於前政務委員張景森批北市府無能行政操作，只是脫褲子還放不了屁的「官僚舞步」。北市副市長李四川今反問張，「如果張景森是市長，敢直接轉移？真的嗎？真有這麼大魄力？」

對於李四川的說法，張景森今天接受媒體訪問時說，李四川可以試著辭掉幾天副市長，他推薦自己去做「一周副市長」。

張景森說，這一周他會叫底下的人弄好，「市長不敢決行，我會幫市長決行」。一周之後他就離開，「責任都在我身上，法律責任、政治責任都在我身上」，根本沒有問題的事，李四川擔心什麼事？換一個比較有魄力的副市長，就可以了。