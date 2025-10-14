「公開透明」新壽仍盼召開協調委員會 解決輝達入駐北士科

針對北士科T17、T18地上權案，台北市政府日前要求新光人壽先提出補償金額後再行討論，據了解，新壽乃至母公司台新新光金內部仍傾向依契約規定啟動「爭議協調委員會」機制，作為處理爭議的主要途徑。

消息人士指出，「這樣最公開透明」，且該協調委員會機制已明訂於原契約中，由台北市政府與新光人壽各自推薦兩名代表，再共同推舉三名雙方均認可的專家組成七人小組。所有與地上權終止、補償金合理性及後續開發相關的議題，都可在委員會內進行協商與審議，尋求雙方都能接受的共識。

據了解，新壽內部評估，若能依照契約程序召開協調委員會，不僅符合法律基礎，也有助於提升程序透明度，讓爭議處理回歸制度化軌道。一旦形成共識，市政府可將結果送回議會審議，新壽也可同步提報董事會確認，成為雙方最具可行性，成本也最低的解決方案。