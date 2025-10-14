稱分手費沒開價百億？ 李四川：新壽明白說50年利潤107億

北士科T17、18，北市府與新壽合意終止契約。外界關注「分手費」多少合理？副市長李四川中午接受媒體人黃光芹專訪，李說，「我在這裡負責任地講，新壽（先前）明白告訴我，他們50年預期利潤是107億元」，李說，傳出的140億元是議員說出來的，後來新壽也出來否認140億元。

至於這107億元有沒有包含新壽之前繳的錢，李說，當初沒有細講，但當時北市府怎麼樣都不敢接受，他也要跟台新新光金控總經理林維俊講，北市府從來沒有對外放話，是因為新壽的聲明才回覆媒體、議員。所以後來新壽說不是107億元，那如果不是107億元，那是多少，所以才正式公文給新壽，這樣新壽才有正式公文回北市府，才能繼續往下談。

李四川說，議會這兩天很多議員說，北市府為何不叫新壽來坐下來談？還要用公文？李說，其實新壽與市府前面本來都是坐下來談、都用嘴巴談，不過談完後都不算數。他今天也在這裡負責任地說，「新壽明白告訴我，新壽提出50年預期利潤是107億元。」

至於北市府開出的價格，李說，他曾問過新壽，市府當然也會提出條件，條件是「新壽繳來的錢都還你，還有包括設計費等開銷，也幫你出，利息也算給你」，依照已經繳的30幾億元，還有壽險投報率也算3年，算一算將近8億元，不過新壽說不能接受，他們不同意，表示要算50年的預期利潤，不然會有背信的狀況，那就問，50年預期利潤要多少？

李四川說，他心理一直認為，新壽目前在T1718上面沒有興建任何東西，如果有預期利潤，也應該是先要將房子蓋起來，滿租才會有預期利潤。至於為何這幾天，好像前面都沒有聲音，很多人已以為北市府5個月都在睡覺，沒有，北市府每周都有開會，最近市府提出合意終止契約，是因為9月底，新壽與輝達的MOU已經到期，MOU失效，新壽就開始緊張。

另外，對於輝達願意概括承受的部分，李四川說，輝達願意概括承受的，是如果北市府與新壽解約完，市府之前支出的，要重新與輝達設定地上權，輝達都會概括承受。