輝達北士科卡關 玉山金董座黃男州樂觀看待：應各退一步

輝達（NVIDIA）台灣總部計畫進駐北士科T17、T18卡關，但雙方解約金仍未有共識，台新新光金13日證實接獲台北市政府來函，新壽期盼啟動協調委員會之協調機制，對於北市府來函，將於完成內部評估後函復。對於此案，玉山金控董事長黃男州14日出席玉山ESG永續倡議行動，會後受訪時提出看法，他對於輝達進駐北士科是「樂觀看待」，而他也認為「北市府與企業彼此都應該各退一步，因為這件事對台灣好，對台北市好，對公司也是一件好事。」

玉山金控14日舉辦「2025玉山ESG永續倡議行動」，董事長黃男州會後受訪時，被問及對輝達進駐北士科看法，他表示，就他個人的判斷，整件事應該會往好的地方去，因為不管是台北市政府還是大家都願意成就這件事情，只是本來就會有牽扯到公務人員要遵守法律的規定，或是企業必須保護公司的利益，這些都是應該的，因為還要向股東交代，但他認為「應該很快會有好消息，會較樂觀的看待，輝達留在台灣應該不成問題，留在台北市的機率應該是最高。」

以新壽、輝達之間的合作備忘錄（MOU），雙方同意以107億元為未來潛在獲利，與北市府的解約金之間價差極大，而合意解約對於新光人壽影響甚鉅，媒體詢問真的可能朝樂觀方向發展嗎？對此，黃男州表示，「大家心目中當然有一把尺」，但重要的是，如果這件事情是大家都希望成就的事情，成功的機率就會很高，他認為「價差是可以被克服的，應該彼此之間各退一步，一般（談判）來說，前面都會講比較狠的話，這是一定的，先把立場踩穩，後面一定就是會表達一些善意出來」，有善意出來，接下來就是一些協商，因為這件事對台灣好，對台北市好，對公司也是一件好事。

黃男州也說，「要是輝達沒有留在台灣，誰都不敢去擔這個責任，因為後果很嚴重，這會督促大家要小心，假設真的沒有留下的話，台北市政府大概要被罵好幾年，對該公司來說，人家會講，因為你台灣失去一個很好的機會，這對雙方的reputation（名譽）都是很大的壓力，而對於金融業來說，名譽更是一件重要的事情。」