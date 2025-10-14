新壽籲啟動協調委員會 北市府：可以來談合議解約金額

新光人壽13日晚間發出重訊，呼籲北市府依照契約機制正式啟動協調委員會，針對地上權移轉及其他北市府提出之替代方案進行協商。台北市政府法務局局長連堂凱強調，市府不會同意地上權移轉，但若新壽想要合意終止契約，對於合議解約金額的差距，想要循機制來談，確實可行。

財經部會官員表示，北市府與新壽間的協調委員會，與中央法令無關，必須要回到地方自治條例或是契約本身內容。北市府官員透露，「協調委員會」主要是出自於契約內的規定，確保雙方在遇到爭議、進入爭訟前，可以先有協調機制。

連堂凱證實，新壽近日對外提到的「協調委員會」確實就是契約中的相關機制，雙方推派成員，再加上外部專家，組成以奇數人數為主。

由於新壽透過重訊企盼可以正式啟動協調委員會，針對地上權移轉及其他北市府提出之替代方案進行協商。連堂凱強調，如果是「地上權移轉」，那市府不會同意，但如果是其他方案，例如雙方對於合議解約的金額有差距，想要透過機制來談，確實可以進行，「如果金額差距不大，其實新壽也可以當面來談」，只要金額判斷合理，市府就會直接同意，或是巡議會機制取得同意。