輝達T1718李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」
輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約，據了解，截止今中午，北市府尚未收到新壽回文。副市長李四川中午接受媒體人黃光芹專訪談輝達進駐北士科T17、18這個「三角習題」，李四川透露，到現在，新壽還是一直希望想要地上權「直接移轉」輝達，所以才希望可以進入協調機制。
對此，李四川說，北市府今年七月就已經正式公文明確告知新壽，「直接移轉這是絕對違背契約，我們絕對不同意」。李四川甚至透露，其實新壽先前原本也想要移轉給國巨，當時市府就不同意，不可能這次輝達來就同意，契約不可能「因人修改」。
所以這部分，李四川強調，他很高興包括台新新光董事長吳東亮也跳出來說，希望輝達留在北士柯，北市府的態度是，如果現在輝達進駐T17、18目前本身只有錢的費用問題，那就新壽提出來，原則上只要合理，市府就把土地買回來，現在北市府就是在等新壽給市府的回覆。
