新壽再籲啟動協調 北市：非協調即可排除圖利背信

台新新光金昨晚代子公司新光人壽發布重訊，呼籲啟動協調機制讓輝達進駐北士科。台北市副市長李四川今天說，「這樣子又回到原點」，況且協調機制沒有強制性，並不是協調出來就可以排除圖利、背信。

各界關注輝達（NVIDIA）能否進駐北士科T17、T18，繼市府12日召開記者會正式呼籲新壽提出合意解約條件、金額，以利坐下來協商，並於13日發函新壽。台新新光金昨天晚上代子公司新光人壽發布重訊，呼籲台北市政府依地上權契約的約定，啟動協調委員會的協調機制。

李四川接受中央社記者電話訪問時說，新壽從頭到尾一直想要用協調機制去解決想要直接移轉地上權的部分，「這就不可行」，之前這幾個月新壽跟輝達簽了MOU以後，就一直想要如此。

李四川說，因為他們（新壽）最大目的是不想要提了錢（合意解約條件的金額），還要碰到議會（審議），但再怎樣，沒有公務員敢去改契約。

李四川重申，已告知直接移轉地上權是不可能、違背契約的，契約規定要把建築物蓋起來才能移轉，不然就是買空賣空，你（新壽）又得到很大一筆金額，那個受益狀況就是圖利，這是很明顯的。

李四川認為「這樣子又回到原點」，呼籲新壽還是要提出一個不會被董事會質疑背信的方案、金額出來，不然沒有方案要怎麼協調，如果所提方案原則上合理，報議會也沒意見，就不需進入協調機制，況且協調機制沒有強制性，並不是協調出來就可以排除圖利、背信；且若協調機制的結果出來，議會不同意，又會回到原來。

他也提醒，昨天他所說輝達對補償概括承受，是指市府跟新壽解約後，再跟輝達簽約，簽約時要重新估價，市府要考慮的狀況，輝達願意接受，意即反正市政府設定地上權給輝達時，地上權大概要多少錢，輝達都概括承受。

他強調，只要對市政府，他（輝達）都接受，但那並不是說補償不足的部分，輝達會直接給他（新壽）錢、不會，因為輝達不會對他（新壽），只會對市政府。

記者問是否會跟台新新光金控董事長吳東亮直接對話，李四川說：「我都不排除所有可能性。」