快訊

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

童話愛情夢碎！鄭星一宣布結束9年婚姻

新壽再籲啟動協調 北市：非協調即可排除圖利背信

中央社／ 台北14日電

台新新光金昨晚代子公司新光人壽發布重訊，呼籲啟動協調機制讓輝達進駐北士科。台北市副市長李四川今天說，「這樣子又回到原點」，況且協調機制沒有強制性，並不是協調出來就可以排除圖利、背信。

各界關注輝達（NVIDIA）能否進駐北士科T17、T18，繼市府12日召開記者會正式呼籲新壽提出合意解約條件、金額，以利坐下來協商，並於13日發函新壽。台新新光金昨天晚上代子公司新光人壽發布重訊，呼籲台北市政府依地上權契約的約定，啟動協調委員會的協調機制。

李四川接受中央社記者電話訪問時說，新壽從頭到尾一直想要用協調機制去解決想要直接移轉地上權的部分，「這就不可行」，之前這幾個月新壽跟輝達簽了MOU以後，就一直想要如此。

李四川說，因為他們（新壽）最大目的是不想要提了錢（合意解約條件的金額），還要碰到議會（審議），但再怎樣，沒有公務員敢去改契約。

李四川重申，已告知直接移轉地上權是不可能、違背契約的，契約規定要把建築物蓋起來才能移轉，不然就是買空賣空，你（新壽）又得到很大一筆金額，那個受益狀況就是圖利，這是很明顯的。

李四川認為「這樣子又回到原點」，呼籲新壽還是要提出一個不會被董事會質疑背信的方案、金額出來，不然沒有方案要怎麼協調，如果所提方案原則上合理，報議會也沒意見，就不需進入協調機制，況且協調機制沒有強制性，並不是協調出來就可以排除圖利、背信；且若協調機制的結果出來，議會不同意，又會回到原來。

他也提醒，昨天他所說輝達對補償概括承受，是指市府跟新壽解約後，再跟輝達簽約，簽約時要重新估價，市府要考慮的狀況，輝達願意接受，意即反正市政府設定地上權給輝達時，地上權大概要多少錢，輝達都概括承受。

他強調，只要對市政府，他（輝達）都接受，但那並不是說補償不足的部分，輝達會直接給他（新壽）錢、不會，因為輝達不會對他（新壽），只會對市政府。

記者問是否會跟台新新光金控董事長吳東亮直接對話，李四川說：「我都不排除所有可能性。」

輝達 北士科

延伸閱讀

發函新壽合意解約 蔣萬安盼10/24前有初步結果

北市證實已發文新壽 李四川喊話吳東亮：應該會有好成果

新壽今發函盼協調T17、T18用地 李四川：先提方案再說

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

相關新聞

李四川：新壽補償金 輝達願概括承受

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府昨發文新光人壽啟動「共同合意終止契約」。發文前，北市副市長李四川證實，昨早已收到新壽...

議員拒為新壽喊價背書 籲北市提解約補償金版本

北市府啟動與新壽Ｔ17、Ｔ18地上權案「合意終止契約」，解約補償金怎麼算仍是關鍵，若由市府編列預算，還須議會審查通過。藍...

分手價？游淑慧曝新壽一原因不對外講 建議直接送議會審

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約。國民黨議員游淑慧說，至今新壽又不對外講「分手價」，她認為，新壽...

北市：輝達願概括承受補償金 市場估分手費約60、70億元

為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市政府昨（13）日發函新光人壽盼合意解約。台北市副市長李四川昨日表示，只要市府與輝達重新...

新壽仍想啟動協商機制

輝達台灣總部計畫進駐北士科T17、T18卡關，雙方解約金仍未有共識，據了解，昨（13）日下午2時，新壽已接獲台北市政府來...

輝達落腳北士科 多贏…還差臨門一腳

輝達落腳北士科T17、T18，隨著台北市副市長李四川昨（13）日表示，若要涵蓋新壽補償，「原則上輝達願意概括承受」，讓瀕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。