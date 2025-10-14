快訊

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

分手價？游淑慧曝新壽一原因不對外講 建議直接送議會審

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達進駐T17、T18。新壽發聲，秉持初衷期待與北市府合作，成就輝達進駐。圖／聯合報系資料照片
輝達進駐T17、T18。新壽發聲，秉持初衷期待與北市府合作，成就輝達進駐。圖／聯合報系資料照片

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約。國民黨議員游淑慧說，至今新壽又不對外講「分手價」，她認為，新壽就是想在台北市政府與輝達之間取得最大利益。

游淑慧說，所以新壽分手價到底是多少？她建議新壽不要經過北市府，直接將案件送進議會，等議會審過以後，北市府就能好好做事了！

游淑慧說，她6月總質詢時，就和蔣萬安提到，新壽的態度讓她覺得非常不妙，後續請市府去詢問新壽M O U簽訂的內容，遭新壽回覆「事涉商業機密無法告知」，黃仁勳5月時曾提到「現有地主答應直接把土地租約移轉給我們」。但這是不對的，因此她立即請北市府向新壽了解M O U內容，是否欲將市府的土地讓給他人。

「現在為何有僵局，就是因為三方的利益不同」。游再分析，輝達要專業跟自主；要整塊地新壽要獲利；而北市府要合法與產業投資。

游淑慧說，先前傳出140億，一開始新壽沒有否認，等到風向發現不對後，新壽董事長魏寶生才說沒有，所以新壽分手價到底是多少？她建議新壽不要經過北市府，直接將案件送進議會。

至今新壽表示不能對外講分手價，游認為新壽就是想在台北市政府與輝達之間取得最大利益，所以留下輝達，台北市要用盡120分的力量。

輝達 北士科

延伸閱讀

綠議員提普發現金「蔣家可領15萬」 蔣萬安諷：中央勿扣捷運建設費

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

國民黨主席選舉 游淑慧曝郝龍斌識人：黨需將軍非武力值大俠

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

相關新聞

李四川：新壽補償金 輝達願概括承受

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府昨發文新光人壽啟動「共同合意終止契約」。發文前，北市副市長李四川證實，昨早已收到新壽...

議員拒為新壽喊價背書 籲北市提解約補償金版本

北市府啟動與新壽Ｔ17、Ｔ18地上權案「合意終止契約」，解約補償金怎麼算仍是關鍵，若由市府編列預算，還須議會審查通過。藍...

分手價？游淑慧曝新壽一原因不對外講 建議直接送議會審

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約。國民黨議員游淑慧說，至今新壽又不對外講「分手價」，她認為，新壽...

北市：輝達願概括承受補償金 市場估分手費約60、70億元

為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市政府昨（13）日發函新光人壽盼合意解約。台北市副市長李四川昨日表示，只要市府與輝達重新...

新壽仍想啟動協商機制

輝達台灣總部計畫進駐北士科T17、T18卡關，雙方解約金仍未有共識，據了解，昨（13）日下午2時，新壽已接獲台北市政府來...

輝達落腳北士科 多贏…還差臨門一腳

輝達落腳北士科T17、T18，隨著台北市副市長李四川昨（13）日表示，若要涵蓋新壽補償，「原則上輝達願意概括承受」，讓瀕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。