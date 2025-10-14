分手價？游淑慧曝新壽一原因不對外講 建議直接送議會審

輝達進駐北士科T17、18，北市府與新壽啟動合意終止契約。國民黨議員游淑慧說，至今新壽又不對外講「分手價」，她認為，新壽就是想在台北市政府與輝達之間取得最大利益。

游淑慧說，所以新壽分手價到底是多少？她建議新壽不要經過北市府，直接將案件送進議會，等議會審過以後，北市府就能好好做事了！

游淑慧說，她6月總質詢時，就和蔣萬安提到，新壽的態度讓她覺得非常不妙，後續請市府去詢問新壽M O U簽訂的內容，遭新壽回覆「事涉商業機密無法告知」，黃仁勳5月時曾提到「現有地主答應直接把土地租約移轉給我們」。但這是不對的，因此她立即請北市府向新壽了解M O U內容，是否欲將市府的土地讓給他人。

「現在為何有僵局，就是因為三方的利益不同」。游再分析，輝達要專業跟自主；要整塊地新壽要獲利；而北市府要合法與產業投資。

游淑慧說，先前傳出140億，一開始新壽沒有否認，等到風向發現不對後，新壽董事長魏寶生才說沒有，所以新壽分手價到底是多少？她建議新壽不要經過北市府，直接將案件送進議會。

至今新壽表示不能對外講分手價，游認為新壽就是想在台北市政府與輝達之間取得最大利益，所以留下輝達，台北市要用盡120分的力量。