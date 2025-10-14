議員拒為新壽喊價背書 籲北市提解約補償金版本

北市府啟動與新壽Ｔ17、Ｔ18地上權案「合意終止契約」，解約補償金怎麼算仍是關鍵，若由市府編列預算，還須議會審查通過。藍營議員昨表示，市府應有自己計算的金額，不能新壽提多少就送議會，讓議員背書；綠營議員也說，不能讓新壽獅子大開口。

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，藍綠議員聚焦與新壽合意終止契約，解約金多少才合理？民進黨議員顏若芳以合約條款計算，只要市府及新壽透過協調委員會決議解約，原因屬「除外情事」，就可以「地上權剩餘價值」計算需付新壽的「分手費」。

她試算，若十月廿四日合意解約，地上權剩餘價值為四十點七八億元，返還新壽履保金及今年度剩餘租金三億六五六二萬、一三五七萬元，再以新壽二○二二至二○二四年平均投報率百分之三點二五，加計近年利息損失，總額四十七點二五億元，「這是市府分手費天花板」，未來市府提預算到議會審議，不應同意超過此價格的預算，不能讓新壽「獅子大開口」。

國民黨議員張斯綱則說，新壽提的解約金若合理，藍營不會擋，但若不合理，市府給新壽解約金、輝達願概括承受的補償金，應一碼歸一碼。

「市府對新壽說，解約金可大膽提條件，我聽了有點驚。」國民黨議員汪志冰也說，解約補償金要議會審查通過，市府一定要合法合理合情，否則到時拿天價送議會，議員是准還是不准？不要讓議員為圖利集體背書。國民黨議員曾獻瑩也說，市府應有一個自己算的金額，不可能新壽提多少就直接送議會。

副市長李四川說，從近日氛圍來看，新壽應不會提天價，除新壽已繳的履約保證金、權利金等卅幾億元，市府初步估算，額外再給新壽約五億至八億元。

地政局長王瑞雲表示，依契約規定，若是合意解約，還未發生的預繳權利金、履約保證金都可退。至於已付的地租及權利金，就要根據契約協商，要協商的金額約六億元北市府就是回歸合約，怎麼規定就怎麼計算。