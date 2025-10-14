李四川：新壽補償金 輝達願概括承受

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府昨發文新光人壽啟動「共同合意終止契約」。發文前，北市副市長李四川證實，昨早已收到新壽發函盼進入協調機制。李也喊話台新新光金控董事長吳東亮，表示「亮董地位高，現也是工商協進會理事長，應會有好成果」。

對於「合意終止契約」解約金多少才合理？李四川說，輝達有私下表示，希望Ｔ17、Ｔ18新壽與市府能合意終止契約，再直接設定給輝達，由輝達對口北市府。補償金額部分，與輝達重訂契約時，原則上輝達願概括承受。

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告表示，與新壽合意終止契約，希望十月廿四日前能有初步結果，強調「市府卯足全力，盡快圓滿成立。」蔣也提到「新新併」，市府三月已告知新壽，因為工期嚴重落後，所以依照契約規定，新壽因合併而消滅，若沒有市府書面同意，新新併就可以成為終止合約事由，屆時下一步就是終止合約。

台新新光金控昨晚發布重訊，表示新壽仍將籲請北市府依地上權契約，啟動協調委員會的協調機制；對於北市府來函，將於完成內部評估後函復。知情人士說，若真要提出條件金額，公司需重新考慮財務、法律與公司治理風險，再報金控確認後才能回覆，因此不可能在一、兩天內做出正式決定。

至於外界關注的「分手費」金額，據了解，新壽尚未有明確想法。至於市場推估的六十億至七十億元，是以新壽繳交的卅多億元保證金為基礎。市府內部評估，若北市府收回地上權再重新標予輝達，整體地上權價值可達一○九億元，市場人士說，金仁寶先前取得北士科基地時繳交約八十億元保證金，若市府以此為入庫目標，一○九億與八十億元約卅億元的差額，可作為新壽的補償空間；連同應退還的新壽保證金，合計約六十億至七十億元。

李四川說，市府發函新壽的公文有三點，第一，請新壽同意合意終止契約；第二，終止契約新壽條件是什麼？最後是回應新壽希望有協調機制，北市府告知，新壽提方案不同意才有爭議，有爭議才會有協調，請新壽先提方案。

李四川指出，新壽都很有誠意，只不過新壽和市府一樣「有擔心」。北市府公務員擔心圖利，新壽擔心背信問題，圖利部分因沒有「直接移轉」地上權違背契約，沒有圖利疑慮；背信部分，新壽要考慮Ｔ17、Ｔ18預期利益，就由新壽計算，若三方（市府、新壽、輝達）坐下來談，輝達也同意，問題就不大。

李四川說，如果協商有爭議，才會進入協調機制，如新壽提三名代表，市府提三名代表，再推一位中央仲裁者、召集人共同協商，但協調無強制性，因此最重要還是要新壽提出合意終止契約方案。