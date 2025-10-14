輝達落腳北士科 多贏…還差臨門一腳

快訊

經濟日報／ 記者 陳佩嘉

輝達落腳北士科T17、T18，隨著台北市副市長李四川昨（13）日表示，若要涵蓋新壽補償，「原則上輝達願意概括承受」，讓瀕臨死局的窘境，看似「柳暗花明又一村」，不過能否有圓滿結局，讓三輸局面走向「多贏」，還差臨門一腳。

若以新壽、輝達之間同意的交易金額107億元來看，若北市府承擔解約金約33億元，輝達概括承受價差約74億元，對北市府而言，少付了當中的價差74億元，對市民有交代，而輝達原本的交易金額從107億元降至74億元，何樂不為？新壽更可以拿到當初約定的107億元，也沒對不起股東，可以說是多贏局面。

不過現在問題癥結點在於，北市府希望新壽「大膽提出」不會對股東背信的賠償金額，此舉再度把新壽推上風口浪尖，必須接受台北市民，甚至全國人民檢視的尷尬位置，任何超出新壽已付出的33億元成本金額，都會被各界拿來檢視。

這也是為什麼新壽一直希望能透過調解委員會，由北市府、輝達、新壽三方坐下來談，而不是赤裸裸送上賠償金額。

以新壽、輝達之間的合作備忘錄（MOU），雙方同意以107億元為未來潛在獲利，新壽甚至不打算拿北市府的解約金，也就是這107億元中，台北市民不必出一毛錢，新壽就能完美下莊。

不過站在北市府的立場，公開、透明才能禁得起市民考驗，受得住綠、白陣營的檢視，才不會步上前市長柯文哲的命運遭質疑圖利。這也是為何北市府堅持新壽提賠償金額，而不是走向調解，私下協調賠償金額。

而這場看似將有完美結果的案子，究竟是北市府、新壽、輝達的三輸局面，還是能創造北市府、新壽、輝達、台北市民，甚至全國人民等多贏局面，都有賴三方能坐下來，找到最佳解方。

