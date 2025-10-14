新壽仍想啟動協商機制
輝達台灣總部計畫進駐北士科T17、T18卡關，雙方解約金仍未有共識，據了解，昨（13）日下午2時，新壽已接獲台北市政府來函要求新壽同意合意終止契約，並提出具體條件，但新壽鑑於雙方看法不同，仍建議啟動協商機制，創造多贏。新壽表示，對於市府來函，將於完成內部評估後函復。
知情人士透露，目前新壽內部對於是否提供北市府賠償金額的數字，還在討論中，至於是否召開臨時董事會，或是在例行董事會中討論，尚無定論。
不過相較於提出賠償數字，知情人士認為，新壽仍傾向透過調解委員會，針對三方有異議部分進行協商，但此方案，未獲北市府正面回應。
