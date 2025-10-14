北市：輝達願概括承受補償金 市場估分手費約60、70億元

為解決輝達台灣總部用地僵局，台北市政府昨（13）日發函新光人壽盼合意解約。台北市副市長李四川昨日表示，只要市府與輝達重新訂定契約，補償金方面，原則上輝達表達願意概括承受。市長蔣萬安表示，輝達落腳北士科是全體市民期待，希望儘快完成協議。

輝達選中北士科T17、T18基地作為台灣總部，但目前新壽握有地上權合約，因北市府、輝達、新壽各有堅持，此案成為三角習題，至今仍在協調中。

北市府昨日發函新壽，希望新壽提出合理的解約條件，盼走向合意解約。市場預估，北市府與新壽的「分手費」落在60、70億元左右。

李四川昨日在台北市議會表示，除了新壽所繳的履約權利金約30億元左右，市府有過初步預估，額外再給新壽約5億至8億元。

但李四川也強調，北市府不預設立場，也不設金額上限或下限，尊重新壽自身評估與董事會決議，重點是請新壽儘快提出合理條件。

媒體關注，市府認為合理的分手費是多少？有議員希望輝達幫忙、是否可行？李四川回應，輝達曾私下表示，希望這塊土地是能由新壽與市府合意解約，再由輝達直接對口北市府。若重訂契約，「有類似補償這一塊，原則上他（指輝達）願意概括承受。」

蔣萬安在市議會備詢時表示，市府立場明確，新壽應提出具體且合理的解約條件，後續市府將依程序辦理，並編列預算送議會審議；輝達方面也已表達，願意承擔應有費用，期盼雙方能儘快達成共識，推動重大公共建設與企業進駐。

至於新壽希望透過協調委員會機制，坐下來談。李四川對此回應，市府並不反對進入協調機制，但前提是，新壽必須先提方案，沒有方案就談不下去，有方案才能協調，若三方能就方案達成共識，根本不必進入協調機制。

李四川也向台新新光金控董事長吳東亮喊話，他說，亮董地位這麼高，現在也是工商協進會理事長，應該很快就能協調，原則上應該會有好的成果。

蔣萬安表示，市府已正式發文新壽，請其提出具體合意解約條件，希望能在10月24日正式函覆輝達前，就T17、T18基地解約案達成初步結果，讓輝達落腳北士科是全體市民的共同期待，市府將全力以赴，盡速完成協議。

經濟部長龔明鑫昨日表示，輝達北士科土地具體進度，要看北市府和新壽談判結果。

至於輝達選址有其期待的條件，經濟部陸續盤點中，輝達有其期待條件，但也有請求這些條件不要對外公開。

金管會主委彭金隆昨日表示，這是新壽與北市府在地上權合約爭議，金管會只關注保險業不動產投資是否符合規定，主管機關不會介入，至於不動產投資則有完整規範，新壽就必須遵守。



延伸閱讀

新壽仍想啟動協商機制

輝達落腳北士科 多贏…還差臨門一腳

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」 提2點說明