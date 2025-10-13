輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明
輝達（NVIDIA）台灣總部計畫進駐北士科T17、T18卡關，但雙方解約金仍未有共識，台新新光金（2887）13日晚間證實接獲台北市政府來函，新壽期盼啟動協調委員會之協調機制，對於北市府來函，將於完成內部評估後函復。
針對輝達用地爭議，引發各界關注，北市副市長李四川日前表示，今日將發函給新壽，盼能朝合意解約方向討論，而「分手費」需要多少，李四川強調，理解新壽需考量到利潤，對董事會要有交代，市府不會預設任何立場。市長蔣萬安也在今日施政報告也重申該原則強調，先讓新壽提具體條件出來。
對此，台新新光金今日晚間發布重訊公告，證實子公司新光人壽接獲台北市政府來函通知，請新光人壽同意合意終止北士科地上權契約並提出具體條件之說明。
台新新光金提出兩點說明，第一，新光人壽10月13日接獲台北市政府來函，請新光人壽同意依北士科T17、T18地上權契約合意終止契約，並請儘速提出合意終止契約具體條件。
第二，鑒於北市府與新光人壽對於如何協力促成輝達進駐北士科尚有不同看法，為解決雙方就圖利或背信與否之擔憂，新光人壽仍將籲請北市府依地上權契約之約定，就地上權移轉方案以及其他北市府所建議之方案，啟動協調委員會之協調機制，共尋最佳解決方法，促成輝達儘早入駐，以創多贏局面，共造台灣經濟榮景。對於北市府來函，將於完成內部評估後函復。
而在立院財委會中，金管會主委彭金隆則指出，這是新光人壽與台北市政府在地上權合約的爭議，金管會只關注不動產投資，保險業投資不動產規定當取得素地後，需於五年內創造收益的部分，都審時間不算。
