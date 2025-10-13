新壽合意解約爭議 北市：權利金將重估但標準一致

輝達進駐北士科T17、T18基地卡關。國民黨多名議員關切新壽解約金、輝達權利金和市政收支狀況；台北市政府說，已發文新壽提出具體條件，權利金將重估但標準一致。

蔣萬安下午列席北市議會進行施政報告與質詢、答覆。

國民黨市議員張斯綱質詢表示，新光人壽目前所繳納權利金為何，這關係到未來解約金的計算標準；另外，新壽若對其未實現利益（約新台幣140億元），若轉嫁輝達，北市府是否會對輝達示警或干預。

張斯綱追問，若輝達順利取得土地使用權，且併入中間道路後，有無估算輝達權利金多少，是否高於新壽。

蔣萬安答詢表示，新壽權利金大約已繳交29億元，加上土地租金約2億多元，總共約32.7億元。

台北市地政局長王瑞雲說明，因契約中有規定，若合意解約，預繳權利金和履約保證金可退；但過去4年多的地租和權利金則需協商，金額約為6億元。

王瑞雲說，北市府已告知新壽，未來所提金額都會公開、透明處理，若轉嫁也會示警輝達。關於輝達權利金部分，也會重新估價，因已過4年，初估應會高於新壽的價格，會請估價師計算後告知輝達，程序完成後也會對外公布金額。

國民黨籍市議員柳采葳則詢問，針對新壽併入台新人壽後，金管會上午在立院答詢說「（主體）還存在」，且認為新壽投資素地，不需符合5年要興建完成的基準。這等於是打臉北市府，是否有相關影響。

另外，北市府對於合意解約有無期限或時效，金額落在哪個區段。

台北市法務局長連堂凱說明，北市府有掌握新新併於今年7月董事會通過，預計明年1月換約、合併，也是新壽消滅時間點，並無問題；此外，金管會所提5年內要有收益部分，這是以保險業投資不動產部分的金融監理角度看，因此金管會才說不會介入北市府跟新壽間的「契約爭議」。

蔣萬安表示，北市府有收到輝達具體信函，內容希望能協助尋找北市其他適合土地，盼於24日前能有完整回覆，所以希望在此之前，和新壽合意解約能有初步結果，北市府今天已正式發文，請其提出具體條件，讓輝達順利落腳台北。

反之若走法律戰的話，蔣萬安說，因為新新併影響，北市府3月就告知新壽其工期嚴重落後，按契約規定須獲北市府書面同意，否則可歸責新壽並終止合約事由，屆時下一步就會朝終止合約方向走。

王瑞雲補充說明，若合意解約，能直接退的金額約為30億元，其他則看協議結果而定；目前從新壽對外所發表聲明，是不同意此金額，所以才請它發文提出正式意見。

國民黨市議員鍾沛君追問，目前新壽的土地開發進度如何；解約金額部分，若單從市庫角度來看，只要輝達取得地上權的權利金高於與新壽的解約金，北市府未來財政收支是否就不算虧損。並要求未來送議會審議時，北市府應充分說明解約金合理性。

王瑞雲表示，目前新壽的工程進度仍延宕，最晚須於2029年開發完成，但不論是新壽原提2棟大樓或輝達的飛碟型建物，估計如期完工有困難。

她認為，此案財政收支不能以直接扣除方式計算，會全方位評估。不論輝達、新壽或任何第三方取得，土地價值都應一致，該拿到的權利金都不能少。