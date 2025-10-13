新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達海外總部是否落腳北士科T17、T18基地，因為土地歸屬仍卡關，台北市長蔣萬安下午到議會施政報告證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。記者曾吉松／攝影
輝達鎖定北士科T17、T18兩塊用地設海外總部，但市府與現地主體新光人壽仍未談妥解約金額。議員王欣儀批評，新壽自身蓋不了不斷拖延，現在還想獅子大開口，市府是否有給予新壽期限與備案。市長蔣萬安表示，目前多管齊下，除與新壽啟動協商並尋找其他合適方案，讓輝達研究評估。

王欣儀指出，新壽與輝達簽訂MOU恐怕沒有跟輝達說實話，當時輝達恐怕不知道地上權根本不能夠直接移轉，更沒有告知T17、18中間需移除道路，增加的使用面積是須多付權利金，恐怕都成為輝達不想再與新壽合作主因。

王欣儀批評，新壽自身蓋不出來、營運不了、財務有問題，想盡辦法拖延時間，現在提交給市府的變更設計是一改再改，愈改愈小，愈改愈醜，當初市府在都審時通過的變更設計，大家都以為是為輝達量身定做的，但實際上並非為輝達所做，圖也不是輝達給的，包括輝達和市府都被新壽操弄。

蔣萬安表示，輝達給予正式信函希望能在24 日前尋覓適合的土地，包括T12在內土地也正評估當中，另方面市府也正式啟動與新壽合意解約程序，希望新壽能提出具體條件，透過多管齊下，讓輝達留在台北市。

蔣萬安說，輝達希望這段期間市府能夠盤整，能明確告知分析適合土地，輝達接下來也會詳細評估。

