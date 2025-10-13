輝達進駐北士科卡關…顏若芳試算分手費上限47億多 蔣萬安這樣說

輝達北士科T17、T18案，北市府與新壽走到合意解約，但解約的分手費尚未喬攏，台北市長蔣萬安今到議會備詢，民進黨議員顏若芳就以條約試算，分手費上限為47.25億元；同時呼籲公開三方談的結果。蔣萬安說，有爭議才會有的協調機制，若談判沒有共識就會走到爭議。

顏若芳表示，目前輝達北士科案似乎僅剩三大方案可行，其中兩案為不同意新新併，及主張新壽逾期未取得使照的強制解約，然而新光人壽及台新人壽的合併案迄今仍待金管會審查，整併時間點可能落在明年1月；兩個強制解約的方案都無法趕在輝達提出的10月24日截止日期，看似僅剩雙方合意解約可行。

顏若芳說，在合意終止條款中，其實只要北市府及新壽透過協調委員會決議解約，原因屬「除外情事」，就可以以「地上權剩餘價值」來計算需付給新壽的分手費。她試算，合意解約時間落在10月24日為例，地上權剩餘價值應為40.78億，而需返還新壽的履約保證金及本年度剩餘租金分別為3億6562萬元、1357萬元。

她說，即便再以新壽於2022年至2024年平均投報率3.25%加計，近年利息損失，總額也只會到47.25億，比起日前盛傳的107億或140億分手費，都相差甚遠。

顏若芳認為，47.25億就應該要是市府與新壽談判應堅守的分手費天花板，而非讓新壽獅子大開口，在依法有據的公式計算上，並且公開三方談的結果。

蔣萬安回應，議員所提的是有爭議才會有的協調機制，所以前提仍是新壽要提出具體合意解約的金額條件，如果合理就沒有後續的爭議，但如果談判未果，就會到爭議。法務局長連堂凱補充，目前是依照合意終止的9.1.1條處理，議員談的是10.2條，在相關要件上會來參考。