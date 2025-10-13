快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進駐北士科卡關…顏若芳試算分手費上限47億多 蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達海外總部是否落腳北士科T17、T18基地，因為土地歸屬仍卡關，台北市長蔣萬安下午到議會施政報告證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。記者曾吉松／攝影
輝達海外總部是否落腳北士科T17、T18基地，因為土地歸屬仍卡關，台北市長蔣萬安下午到議會施政報告證實，已經發文給新壽，希望新壽提出具體合意解決的條件跟金額。記者曾吉松／攝影

輝達北士科T17、T18案，北市府與新壽走到合意解約，但解約的分手費尚未喬攏，台北市長蔣萬安今到議會備詢，民進黨議員顏若芳就以條約試算，分手費上限為47.25億元；同時呼籲公開三方談的結果。蔣萬安說，有爭議才會有的協調機制，若談判沒有共識就會走到爭議。

顏若芳表示，目前輝達北士科案似乎僅剩三大方案可行，其中兩案為不同意新新併，及主張新壽逾期未取得使照的強制解約，然而新光人壽及台新人壽的合併案迄今仍待金管會審查，整併時間點可能落在明年1月；兩個強制解約的方案都無法趕在輝達提出的10月24日截止日期，看似僅剩雙方合意解約可行。

顏若芳說，在合意終止條款中，其實只要北市府及新壽透過協調委員會決議解約，原因屬「除外情事」，就可以以「地上權剩餘價值」來計算需付給新壽的分手費。她試算，合意解約時間落在10月24日為例，地上權剩餘價值應為40.78億，而需返還新壽的履約保證金及本年度剩餘租金分別為3億6562萬元、1357萬元。

她說，即便再以新壽於2022年至2024年平均投報率3.25%加計，近年利息損失，總額也只會到47.25億，比起日前盛傳的107億或140億分手費，都相差甚遠。

顏若芳認為，47.25億就應該要是市府與新壽談判應堅守的分手費天花板，而非讓新壽獅子大開口，在依法有據的公式計算上，並且公開三方談的結果。

蔣萬安回應，議員所提的是有爭議才會有的協調機制，所以前提仍是新壽要提出具體合意解約的金額條件，如果合理就沒有後續的爭議，但如果談判未果，就會到爭議。法務局長連堂凱補充，目前是依照合意終止的9.1.1條處理，議員談的是10.2條，在相關要件上會來參考。

輝達 北士科 新壽 蔣萬安

延伸閱讀

何時合意解約？蔣萬安盼新壽10月24日前回覆 揭這一步可走終止合約

輝達進駐T17、T18卡關？議員批新壽霸王硬上弓 蔣萬安：絕不被綁架

發函新壽合意解約 蔣萬安盼10/24前有初步結果

綠議員提普發現金「蔣家可領15萬」 蔣萬安諷：中央勿扣捷運建設費

相關新聞

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

輝達鎖定北士科T17、T18兩塊用地設海外總部，但市府與現地主體新光人壽仍未談妥解約金額。議員王欣儀批評，新壽自身蓋不了...

新壽「分手費」…北市府：公開透明 若轉嫁輝達將「示警」

輝達進駐T17、T18進度卡關。北市府今正式發公文給新壽「共同合意終止契約」。外界關注分手費多少才合理？還有輝達若將未實...

輝達北士科總部如何解？汪志冰追問有無圖利 李四川這麼說

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，國民黨北市議員汪志冰追問輝達落腳北士科T17、T18案。汪志冰問，針對相關法規，內政部有什麼...

輝達進駐北士科卡關…顏若芳試算分手費上限47億多 蔣萬安這樣說

輝達北士科T17、T18案，北市府與新壽走到合意解約，但解約的分手費尚未喬攏，台北市長蔣萬安今到議會備詢，民進黨議員顏若...

T17、18解約金卡關？議員籲計算公開透明 市府：權利金標準一致

輝達鎖定北士科T17、T18兩塊用地設海外總部，但市府與現地主體新光人壽仍未談妥解約金額。市議員鍾沛君今日質詢指出，若從...

何時合意解約？蔣萬安盼新壽10月24日前回覆 揭這一步可走終止合約

台北市長蔣萬安今赴議會備詢，議題聚焦輝達北士科T17、T18案卡關，民進黨北市議員劉耀仁、國民黨北市議員柳采葳對於合意解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。