T17、18解約金卡關？議員籲計算公開透明 市府：權利金標準一致

輝達鎖定北士科T17、T18兩塊用地設海外總部，但市府與現地主體新光人壽仍未談妥解約金額。市議員鍾沛君今日質詢指出，若從財政角度評估，只要輝達取得地上權的權利金高於與新壽解約金，市府是否就不算虧損，應釐清財務邏輯與金額合理性。地政局長王瑞雲回應，不論輝達或新壽，土地價值應一致，該拿到的權利金不能少。

王瑞雲表示，新壽有提供管理報告及甘特圖，每半年都須回報最新進度，但目前仍在延宕中。當初簽訂時程為「5+2」年，最晚須於2029年開發完成，但從工程角度來看，不論是新壽原提兩棟大樓，或輝達的飛碟型建物，都難如期完工。

鍾沛君指出，未來若要就解約金達成共識，應先釐清財務計算基準。若不論輝達帶來的產業價值，只從市庫收支角度來看，只要輝達取得地上權的權利金高於與新壽合意解約金額，是否財政上就不算虧損？

王瑞雲說，要取得T17、T18土地地上權的價值應相同，不論是輝達、新壽或任何第三方，都必須繳納相應的權利金，「假設100億元不能因為輝達拿到100億元，新壽只拿60多億元，市府就同意」，強調該拿到的金額仍要拿到。

鍾沛君表示，金額是否合理，三方立場都不同，未來送入議會審議時，各方看法也不一定一致，但市府應充分說明解約金合理性，說服社會大眾。